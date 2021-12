Het beste Android-nieuws: Spotify Wrapped 2021 en Samsung A73

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Samsung is van plan om een opvolger uit te brengen van de Galaxy A72. Het toestel gaat hoogstwaarschijnlijk de Galaxy A73 heten en de bekende smartphonelekker OnLeaks heeft nu de eerste beelden gedeeld. De renders laten zien dat de A73 sterk lijkt op zijn voorganger, maar wel enkele veranderingen doorvoert. Het design wordt nauwelijks aangepast: de Samsung A73 heeft opnieuw een 6,7 inch-scherm met een hoge resolutie (2400 bij 1080 pixels) en ververssnelheid (90Hz). Opvallend is dat de koptelefoonaansluiting is verdwenen, terwijl deze bij de Galaxy A72 wel aanwezig is. Op Samsungs duurdere Galaxy S-toestellen ontbreekt deze poort echter al langere tijd.

Als jij gebruikmaakt van Spotify, kun je vanaf nu je Wrapped 2021-jaaroverzicht bekijken. Dat doe je in de Spotify-app (Android of iOS). Open de app en je krijgt een duidelijke melding te zien van je Wrapped, waar je op klikt. Zie je de melding nog niet? Kijk dan later nog eens. Vorig jaar kon je jouw jaaroverzicht overigens ook via internet raadplegen, maar dat is nu niet mogelijk. Spotify registreert continu waar je naar luistert en vertaalt die informatie elk jaar op pakkende wijze in een overzicht met je favoriete artiesten, nummers, podcasts, albums en genres. Dit jaar maakt Spotify het Wrapped-overzicht interactief. Zo toont de feature 2021: The Movie je meest beluisterde nummers aan scenes van een film die over jou moet gaan.

De net onthulde Snapdragon 8 Gen 1 is de nieuwste en beste Qualcomm-processor ooit en gaat de premium-smartphones van volgend jaar aandrijven. De chip volgt de Snapdragon 888 van dit jaar op, maar gebruikt dus een nieuwe naamstrategie. Volgens Qualcomm is de Snapdragon 8 Gen 1 twintig procent krachtiger dan de Snapdragon 888 en dertig procent efficiënter. Een nieuwe topsmartphone met Android moet dus sneller én energiezuiniger zijn. De nieuwe processor ondersteunt uiteraard 5G-internet, kan geavanceerde 8K-video’s schieten en zou ook grafisch beter presteren in games.

De Samsung Galaxy S21 FE kwam al tientallen keren voorbij in geruchten en gelekte afbeeldingen, maar tot een officiële aankondiging is het (nog steeds) niet gekomen. Daar moet binnenkort verandering in komen, want de smartphone zou in januari eindelijk worden aangekondigd. Volgens WinFuture gaat de Samsung S21 FE – met 128GB aan opslagruimte – 660 euro kosten. Kies je voor de versie met 256GB opslag, dan betaal je ongeveer 705 euro. In Duitsland zouden adviesprijzen van 649 en 699 euro gaan gelden, maar hoe dit zit in Nederland is nog onbekend. Het zou in ieder geval betekenen dat de S21 FE ongeveer even duur wordt als zijn voorganger, de Galaxy S20 FE.

Android TV 12 nu beschikbaar: deze verbeteringen kun je verwachten

Het Android TV-besturingssysteem draait op veel tv’s van onder meer Philips, Sony, Medion en Xiaomi. Google brengt elk jaar een nieuwe versie uit en is dit jaar aanbeland bij Android TV 12, geheel in lijn met Android 12. De bètaversie van Android TV 12 was al maanden beschikbaar en nu heeft Google de definitieve versie uitgebracht. Voor ontwikkelaars en tv-fabrikanten om precies te zijn, die de software-update nu beschikbaar kunnen stellen voor bestaande tv’s. Maar welke tv’s een update krijgen en wanneer, is nog onbekend. Merken gaan dat later communiceren. Tot de update blijft je Android TV-tv dus draaien op de huidige versie.

