Android Auto, Spotify Wrapped en meer (Android-nieuws #48 2023)

Google Maps voor Android Auto is vernieuwd en Spotify Wrapped 2023 is hier. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Auto-gebruikers hebben het misschien al gezien. Google heeft de kleuren van de Google Maps-app op je autoscherm aangepast. Vooral de kleuren van de kaarten en routes vallen op: (snel)wegen zijn nu grijs in plaats van geel of wit en bossen, weilanden en parken zijn een andere tint groen.

En handig voor diegene die moeite heeft met navigeren in de auto: Google Maps toont voortaan betere informatie over de snelweg tijdens het in- en -uitvoegen. Zo weet je beter welke baan je moet hebben. Het blokje met de rijinstructies linksboven in beeld is ook van kleur veranderd en voortaan donkergroen.

→ Nieuwe kleuren in Google Maps voor Android Auto

Op Android Planet kijken we ieder jaar uit naar Spotify Wrapped. Sterker nog, voor veel Spotify-gebruikers is het stiekem een hoogtepunt van ieder jaar. Met Wrapped krijg je een fraai overzicht met de muziek die jij in 2023 het vaakst hebt geluisterd.

Spotify houdt het hele jaar door bij waar je naar luistert en vertaalt die informatie elk jaar op pakkende wijze in een overzicht met je favoriete artiesten, nummers, podcasts en albums. Je krijgt dus niet alleen te zien naar welke nummers en artiesten je het vaakst luisterde, maar bijvoorbeeld ook welke nieuwe genres je hebt ontdekt.

→ Dit is Spotify Wrapped 2023

Nothing is een relatief nieuw (2020) smartphonemerk dat vooral opvalt door de indrukwekkende lichtinstallaties aan de achterkant van de Phone (1) en Phone (2). En hoewel dit zogeheten Glyph-interface er opvallend uitziet, zorgt het er in de praktijk voor dat de smartphones duurder zijn dan vergelijkbare toestellen zonder deze ledjes.

Volgens een insider op X is Nothing bezig met ontwikkelen van een goedkopere smartphone. In een tweet vertelt Choudhary over de Nothing Phone (2a). Dit zou een variant zijn van de Nothing Phone (2) met een lager prijskaartje en iets minder krachtige specificaties.

→ Nothing Phone (2a) in de maak

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung blijft doorgaan met het uitrollen van Android 14-updates voor haar smartphones. Nu zijn de Galaxy A54 en Galaxy A34 aan de beurt, de populaire middenklassers die eerder dit jaar zijn uitgebracht. De telefoons krijgen in Nederland de update naar One UI 6, de software van Samsung die op Android 14 is gebaseerd.

De update, die ruim 2GB groot is, bevat ook de Android-beveiligingsupdate van november 2023. Hierdoor zijn de meest recente lekken en andere problemen in het besturingssysteem opgelost. Omdat de update behoorlijk groot is, raden we aan om ‘m via een wifi-verbinding te downloaden.

→ Samsung Galaxy A54 Android 14-update uitgebracht

Eerder dit jaar voegde WhatsApp al de functie toe om gesprekken op de app te vergrendelen. Die chats komen dan in een speciaal verborgen mapje te staan en met je vingerafdruk krijg je toegang tot die verborgen gesprekken. Nu heeft WhatsApp een nieuwe functie toegevoegd, waarmee al je geheime chatgesprekken volledig van je account verdwijnen, totdat je een codewoord gebruikt.

Hoe gaat als volgt: in WhatsApp selecteer je het gesprek dat je geheim wil houden. Houd het gesprek lang ingedrukt, klik op de drie puntjes bovenin beeld en selecteer dan ‘Chat vergrendelen’. Vervolgens klik je bij de pop-up op ‘Doorgaan’ en voer je je vingerafdruk in.

→ Zo stel je een geheime code voor WhatsApp-chats in