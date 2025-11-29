Poco F8 Ultra onthuld en Android 17 (Android-nieuws #48)

Poco onthult zijn snelste en duurste smartphone tot nu toe en Android 17 krijgt een ingrijpende nieuwe functie. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Zo rond april 2026 verwachten we (minimaal) twee nieuwe midrangers van Samsung. Het gaat om de Galaxy A57 en de goedkopere Galaxy A37. Dat zijn ongetwijfeld weer smartphones met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Langzaam beginnen er nu details over de telefoons binnen te rollen.

Lekker Mohammed Khatri achterhaalde op welke chip de Samsung Galaxy A37 zal draaien. Het gaat om een Exynos 1480-processor die de fabrikant zelf ontwikkelde. Het is geen nieuwe chip, want hij zat vorig jaar al in de Galaxy A55. Omdat hij inmiddels dus iets ouder is, komt hij nu ook in een voordeliger toestel terecht.

Het nieuwe vlaggenschip van de Chinese smartphonemaker is de Poco F8 Ultra. De smartphone volgt de Poco F7 Ultra op, die pas acht maanden geleden is aangekondigd. Met de F8 Ultra zet Poco naar eigen zeggen zijn eerste stappen in het high-end segment. Daar hoort een adviesprijs van 829,99 euro bij.

De Poco F8 Ultra is uitgerust met een krachtige processor van Qualcomm: de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dat is de snelste chip voor Android-telefoons van dit moment, die bijvoorbeeld ook in de OnePlus 15 te vinden is.

De OnePlus 15 is een fraai toestel, maar met een adviesprijs van 949 euro wel aardig aan de prijs. Daarom werkt het Chinese bedrijf als vanouds aan een iets goedkopere variant. Dankzij gelekte renders van de OnePlus 15R weten we nu hoe dat toestel eruit gaat zien.

De plaatjes zijn afkomstig van Evan Blass, één van de meest betrouwbare insiders. We vermoeden zelfs dat het gaat om officiële afbeeldingen van de OnePlus Ace 6T, die in Europa wordt omgedoopt tot de 15R. We zien een ontwerp dat erg lijkt op dat van de normale OnePlus 15.

Het delen van bestanden tussen Androids en iPhones werd vorige week al groots aangekondigd. Nu is er ook nieuws over gemakkelijk knippen, plakken en synchroniseren tussen Android-toestellen onderling.

Waarschijnlijk ben je wel bekend met Gboard, de slimme toetsenbord-app voor op je Android-toestel. Hiermee kun je binnen apps knippen en plakken. Het synchroniseren van die geknipte content tussen al je Android-apparaten kan echter nog niet. Daar komt Universal Clipboard om de hoek kijken.

Samsung brengt jaarlijks vele smartphones uit, maar het waren er ooit nóg meer. In 2022 lanceerde het bedrijf de Galaxy A73, het laatste toestel in zijn Galaxy A7x-lijn. Die kwam destijds al niet meer naar Nederland. We dachten daarom dat deze reeks was uitgestorven. Niets lijkt minder waar.

Lekker Abhishek Yadab ontdekte het bestaan van de Samsung Galaxy A77 én aanwijzingen op welke chip hij draait. De telefoon dook op in Geekbench, een database waarin processoren met elkaar vergeleken worden.

