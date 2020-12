Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Eindelijk: Android Auto komt officieel naar Nederland

Eindelijk is het zover: Android Auto komt binnenkort officieel naar Nederland en België. Dit betekent dat je de autodienst niet meer via een omweg hoeft te gebruiken. Google meldt dat Android Auto de komende maanden naar meer landen brengt (waaronder dus de Benelux). Heb je een toestel met Android 10 of nieuwer, dan hoef je niks te doen. Gebruikers met bijvoorbeeld Android 9.0 (Pie) of ouder kunnen een aparte Android Auto-app downloaden via de Play Store.

Downloaden: Samsung Galaxy S20 krijgt Android 11-update

Heb je een Samsung Galaxy S20, S20 Plus of S20 Ultra? Dan hebben we goed nieuws voor je: de Android 11-update rolt namelijk uit voor je toestel. De One UI 3.0-update rolt vanaf nu uit voor de Samsung Galaxy S20, waar ook de Samsung S20 Plus en Samsung S20 Ultra onder vallen. One UI 3.0 is Samsungs eigen Android-‘schil’ en gebaseerd op Android 11, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Je krijgt vanzelf een melding wanneer de update voor jouw toestel klaarstaat. Voor de Galaxy S20 FE is de update helaas (nog) niet beschikbaar.

Dit zijn Googles beste en favoriete Android-apps van 2020

Het jaar loopt op zijn einde en dat betekent dat de tijd van overzichtslijstjes is aangebroken. Ook Google doet een duit in het zakje en presenteert haar lijst met de beste Android-apps en -games van 2020. Dit zijn de winnaars. De redactie van de Google Play Store heeft onderscheid gemaakt tussen de beste apps en games en je vindt de lijsten in de Play Store-app op je smartphone of tablet, of tik op deze link om de gehele overzichten te bekijken.

Zit je te wachten op een Android 11-update voor jouw Samsung-smartphone? Dan hebben we goed nieuws. Samsung Egypte heeft namelijk bekendgemaakt wanneer welke smartphones worden bijgewerkt naar Android 11. Zoals verwacht zijn de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra eerst aan de beurt: deze telefoons krijgen nog deze maand een Android 11-update. Daarna volgen de Note 20- en S10-toestellen in januari. Goedkopere smartphones in de Galaxy A-reeks moeten langer wachten en worden vanaf maart 2021 bijgewerkt.

Spotify Wrapped 2020: zo bekijk je jouw muzikale jaaroverzicht

Ieder jaar registreert muziekdienst Spotify iedere minuut die je naar muziek luistert. Dat wordt aan het einde van het jaar netjes verpakt in een jaaroverzicht, waarin je kunt zien wat je favoriete artiesten, nummers en genres zijn. De muziekdienst presenteert Spotify Wrapped 2020 bovenaan in de app als je ‘m opent, maar dit is (nog) niet voor iedereen zo. Gelukkig kun je het jaaroverzicht ook op een andere manier bekijken via deze link.

‘OnePlus brengt naast OnePlus 9 (Pro) ook de 9E uit’

OnePlus kondigt volgend jaar naast de OnePlus 9 en 9 Pro mogelijk nóg een nieuwe smartphone aan: de OnePlus 9E. Vermoedelijk gaat het om een iets goedkoper toestel.Naast de OnePlus 9 en 9 Pro kunnen we ook een compleet nieuw toestel verwachten: de OnePlus 9E. Dit meldt de doorgaans betrouwbare smartphone-insider Max J. op zijn Voice-pagina. Max J. deelt vaker informatie over onaangekondigde OnePlus-telefoons en vaak heeft hij het bij het juiste eind.

