Het beste Android-nieuws: Chromecast met Google TV, Viaplay en meer

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

De Chromecast met Google TV ontvangt een update die verschillende fijne verbeteringen doorvoert. Een belangrijke vernieuwing is dat Google achter de schermen gewerkt heeft om de interne opslagruimte van de mediaspeler op te schonen. Dat is hard nodig, want de Chromecast kan slechts zo’n 4 van de 8GB geheugen gebruiken om apps, games en updates te installeren. Dat geheugen is al snel vol. Na de betreffende update zien veel gebruikers dat hun mediaspeler meer vrij geheugen heeft. Het scheelt veelal 200 tot 400MB. Je hebt dus onverwachts meer ruimte voor apps en games.

De Samsung Galaxy S22 wordt mogelijk niet duurder (of goedkoper) dan zijn voorganger, de S21. Website Sammobile zegt van bronnen te hebben gehoord dat Samsung vasthoudt aan dezelfde adviesprijs. Dit zou betekenen dat de Galaxy S22 een prijs meekrijgt van 799 dollar. In Nederland kwam dit vorig jaar bij de S21 neer op 849 euro. De website meldt dat de prijs nog niet vaststaat, maar het er wel op lijkt dat het instapmodel van de Samsung S22-lijn even duur wordt als zijn voorganger. Hoe het met de S22 Plus en S22 Ultra zit – twee toestellen die ook al geruime tijd in geruchten verschijnen – is nog onduidelijk.

De streamingdienst Viaplay start op 1 maart 2022 in Nederland voor een prijs van 13,99 euro per maand. Het videoaanbod van Viaplay omvat sport, series en films. Viaplay gaat vooralsnog één abonnement aanbieden, dat al het kijkaanbod bevat en dus 13,99 euro per maand kost. Je kan straks een abonnement afsluiten via Viaplay zelf, maar ook via partners als KPN en VodafoneZiggo. De streamingdienst start op 1 maart en de app komt beschikbaar voor onder meer de Chromecast, smart-tv’s en Android-smartphones en -tablets. Viaplay wordt ook geschikt voor de Apple TV en computer.

De Motorola Edge X30 is aangekondigd in China en de eerste smartphone die draait op de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor. Dit is de opvolger van de Snapdragon 888-chip, die we dit jaar in veel high-end Android-telefoons voorbij hebben zien komen. Volgens Motorola is de Snapdragon 8 Gen 1 tot 20 procent sneller en 30 procent krachtiger bij grafische taken. De Snapdragon 8 Gen 1 gaan we volgend jaar bij veel meer smartphones zien, maar Motorola heeft dus de primeur. De Edge X30 heeft ook 8GB aan werkgeheugen en minstens 128GB interne opslagruimte.

Als je de Google Play Films-app op je Android-smartphone opent, zul je zien dat deze is veranderd. De applicatie heet nu ‘Google TV’ en ziet er ook iets anders uit. De basis is echter hetzelfde gebleven: je gebruikt de app om te zoeken naar films en kunt ze vervolgens huren of kopen. De prijzen verschillen per film en niet iedere titel is te koop én te huur. Bij nieuwere films moet je soms eventjes wachten voordat je ze ook kan huren. Andere streamingdiensten, zoals Amazon Prime Video en Disney Plus, zijn nu ook geïntegreerd. Hierdoor kun je door het aanbod van deze apps bladeren.

