Je smartphone als OV-chipkaart (Android-nieuws #49)

Jezelf in WhatsApp maken en een telefoon als OV-chipkaart. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met een digitale WhatsApp-avatar creëer je een digitale versie van jezelf (of natuurlijk iemand anders). Die kun je vervolgens gebruiken in de bekende chat-app. Maar hoe creëer je zo’n eigen avatar? In onderstaand artikel leggen we het uit.

Je kiest onder meer de huidskleur en -tint, maar ook het kapsel, postuur en de kleur en vorm van de ogen. Verder is het mogelijk om je avatar een andere outfit te geven en haar of hem te versieren met brillen, gezichtsbeharing of bijvoorbeeld sproetjes.

→ Zo maak je een WhatsApp-avatar

We doen tegenwoordig alles met onze smartphone, maar reizen blijft lastig. Dat gaat echter veranderen. Dankzij OVPay kun je straks overal in Nederland met het ov reizen via een betaalkaart, telefoon of slim horloge.

Het platform wordt de komende periode in heel Nederland uitgerold en moet reizen met het ov makkelijker en flexibeler maken. In onderstaand artikel hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden samengevat.

→ Alle vragen en antwoorden over OVPay

De Chinese smartphonefabrikant Tecno heeft de Phantom X2 Pro officieel gelanceerd. Het gaat om een high-end smartphone met één erg bijzondere feature: een uitschuifbare en daardoor zeer lichtsterke portretlens.

Wat daar het voordeel van is? Deze 65 millimeter-zoomlens is eenmaal uitgeklapt een stuk groter dan vergelijkbare camera’s op andere smartphones. Daardoor kon Tecno hem veel lichtsterker maken.

→ Zo ziet de Tecno Phantom X2 Pro eruit

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In het jaarlijkse Year in Search-overzicht vind je alle zoektermen waar Nederlanders significant meer naar gezocht hebben dan het jaar ervoor. Het gaat dus niet (per se) om de meest gezochte termen van 2022.

Oekraïne staat bovenaan als trending zoekopdracht van afgelopen jaar en dat is niet meer dan logisch. De grootste stijging voor dit zoekwoord is te zien rond 24 februari, toen de oorlog begon. In de lijst vind je nog meer gebeurtenissen die mensen dit jaar bezig hebben gehouden.

→ Dit is Year in Search 2022 van Google

Lange tijd had Samsung het rijk in Nederland vrijwel alleen als het aankomt op vouwbare smartphones. Daar komt nu rap verandering in.

Later deze maand presenteert Oppo namelijk de Find N2 en Find N2 Flip. Vorig jaar bracht het merk de eerste Oppo Find N uit, maar die verscheen alleen in China.

→ Zo zien Oppo’s vouwbare smartphones eruit

Chatten met een (vrijwel) alleswetende computer: het kan met ChatGPT. De techwereld raakt niet uitgepraat over deze chatbot, dus tijd voor een nadere kennismaking.

De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos. ChatGPT kan net als Google antwoorden geven op vragen, maar ook op commando verhalen verzinnen, wiskundige berekeningen uitvoeren en zelfs computercode schrijven.

→ Dit kun je allemaal met ChatGPT

Het laatste Android-nieuws: