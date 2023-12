OnePlus 12, nieuwe Pixel-features en meer (Android-nieuws #49 2023)

OnePlus heeft een nieuw vlaggenschip onthuld en Pixel-apparaten hebben nieuwe functionaliteiten ontvangen. We praten je bij over de belangrijkste Android-nieuwtjes van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus heeft een nieuwe smartphone in China onthuld deze week: de OnePlus 12. Alhoewel deze in eerste instantie enkel in het thuisland wordt uitgebracht, is de verwachting dat deze in 2024 ook in Europa wordt uitgebracht. De smartphone heeft een behoorlijk geavanceerde camerasetup, een grote accu en een scherm dat flink fel kan.

Het instapmodel voor China bevat 16GB RAM en 256GB opslag. Ook kan er gekozen worden voor 512GB opslag. Het duurste model uit de OnePlus 12-lijn bevat 24GB RAM en 1TB aan opslag. Wat de prijs per toestel in Europa wordt, is nog niet bekend.

→ OnePlus 12 officieel: grote accu en felste scherm tot nu toe in smartphone

Een toch wel iconische gamereeks: Grand Theft Auto. Nadat de trailer plotseling uitlekte besloot ontwikkelaar van de franchise Rockstar Games deze zelf ook uit de doeken te doen. Met een koppel dat doet denken aan Bonnie en Clyde en de levendige setting van Miami Vice is de trailer genoeg om veel gamers enthousiast te maken. De enige domper is dat de game niet in 2024, maar in 2025 verschijnt.

Maar niet getreurd, want je speelt enkele GTA-games op je smartphone of tablet. Zo kan je Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en zelfs Grand Theft Auto: San Andreas downloaden via de Google Play Store en overal spelen.

→ GTA VI komt pas in 2025: deze GTA’s speel je tijdens het wachten

Deze week heeft Google een reeks aan nieuwe features uitgebracht voor Pixel-apparaten, onder het mom van een Feature Drop. De Pixel-smartphone krijgt onder andere verschillende cameraverbeteringen. Door middel van kunstmatige intelligentie worden foto’s en video’s na het schieten mooier gemaakt. Vanaf de Pixel 8 en nieuwer kunnen er indrukwekkende timelapses worden gemaakt in het donker.

Ook is er vanaf de Pixel 5a een reparatiemodus: laat je je telefoon achter bij een reparateur, blijven al je gegevens, apps en foto’s veilig en verborgen. De reparateur kan dus wel testen, maar geen gevoelige informatie bereiken. De Pixel Watch krijgt een eenvoudige inlogoptie voor je Pixel-smartphone en de Pixel-tablet heeft nu ondersteuning voor ruimtelijk geluid uit de speakers.

→ Laatste Feature Drop 2023: nieuwe functies voor je Pixel-apparaten

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi heeft een nieuwe smartphone aangekondigd, namelijk de Redmi 13C 5G. De Redmi 13C was al uit, maar bevatte nog geen ondersteuning voor 5G. De nieuwe Xiaomi-smartphone bevat een nieuwe chip, de Dimension 6100 Plus van Mediatek, en een camera minder dan voorganger. Er ontbreekt namelijk een 12 megapixel-groothoekcamera.

De smartphones zijn verder vrijwel identiek, met een 90Hz verversingssnelheid, een 6,74 inch lcd-scherm en een batterijcapaciteit van 5000mAh. De nieuwe Redmi 13C 5G draait vanuit de doos op Android 13 met de eigen MIUI 14-schil van Xiaomi. Voorlopig is de smartphone enkel in India te koop: het is nog niet bekend of deze ook naar Nederland komt. De Redmi 13C met 4G is wel in Nederland te koop, vanaf 155 euro.

→ Xiaomi onthult betaalbare Redmi 13C met 5G-ondersteuning

Deze week introduceerde Google Gemini: een nieuw kunstmatige intelligentie-model om Google Bard meer te laten concurreren met ChatGPT. Gemini is een AI-model van Google Deepmind, waardoor het op een manier een nieuwe basis voor Google Bard is. Een van de belangrijkste punten is dat Gemini multimodaal is en dus ook afbeeldingen, audio en video kan herkennen.

Voorlopig merken we in Europa echter nog niet veel van Gemini: Google rolt deze namelijk enkel uit in het Engels. Waar sommige geruchten spreken van het gebrek aan vreemde talen, is ook benoemd dat Google in spanning de nieuwe Europese AI-wet afwacht. Naar verwachting komt de vernieuwde Bard begin 2024. Google zegt nog allerlei veiligheidschecks uit te voeren en de chatbot daarna bij een kleine groep te testen. Wanneer we dus in Nederland hiermee aan de slag kunnen, is nog even afwachten.

→ Gemini maakt Google Bard veel beter: dit moet je weten