Spotify Wrapped 2025 en de Samsung Galaxy Z TriFold (Android-nieuws #49)

Spotify Wrapped 2025 is er en Samsung lanceert eindelijk de Galaxy Z TriFold. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Als Samsung begin volgend jaar zijn Galaxy S26-telefoons lanceert, zijn dat de eerste die op One UI 8.5 draaien. Dat is de nieuwste softwareschil van Samsung, die over Android 16 heen ligt. Later brengt het bedrijf deze software als update naar veel van zijn oudere smartphones.

Lekker Tarun Vats ontdekte in de bèta van One UI 8.5, een proefversie dus, veel nieuwe functies. Een groot deel daarvan heeft uiteraard met AI te maken. Zo hoef je gegenereerde afbeeldingen niet meer individueel op te slaan. Je kunt na afloop door al je experimenten heen browsen.

Refresh nu je Spotify-app, want Spotify Wrapped 2025 staat klaar. Zoals elk jaar geeft de streamingdienst je een overzicht van de liedjes en artiesten die je het afgelopen jaar het vaakst hebt geluisterd. De resultaten zijn via kaarten makkelijk op sociale media te delen. Je krijgt dit jaar onder andere een luisterleeftijd, gebaseerd op de muziek die je luistert.

Daarnaast wordt er gekeken naar je favoriete genres, podcasts en mag je raden wat je topnummer van het jaar is. Aan het eind krijg je nog nog enkele bijzondere dagen op een rijtje. Bijvoorbeeld de dag waarop je de meest diverse muziek hebt geluisterd of de meeste podcasts aan hebt gezet.

Al lange tijd gingen er geruchten over de eerste trifold-telefoon van Samsung rond, en nu is het toestel officieel aangekondigd. De opvallende vouwsmartphone heet de Samsung Galaxy Z TriFold. De Samsung Galaxy Z TriFold bestaat uit drie delen en heeft opengevouwen een groot scherm van 10 inch.

De TriFold is een soort kleine tablet die je kan opvouwen, zodat je ‘m alsnog makkelijk in je broekzak stopt. Het toestel beschikt over drie schermdelen en kun je twee keer vouwen. Vouw je de TriFold dicht, dan heb je de beschikking over een ‘normaal’ 6,5 inch-scherm met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels en 120Hz-ververssnelheid.

De recent gelanceerde OnePlus 15 heeft een zeer grote batterij van 7300 mAh. Zoals je in onze review kunt lezen, zorgt dat voor een erg goede accuduur. Maar het kan natuurlijk altijd gekker. Binnenkort brengt OnePlus namelijk de 15R uit, die een nóg grotere accu heeft.

Het toestel is volgens geruchten vrijwel identiek aan de OnePlus Ace 6T, die nu al in China te koop is. Daarom kunnen we de specificaties met je delen. Die batterij heeft een monsterlijke capaciteit van maar liefst 8300 mAh. We zouden het erg knap vinden als je die binnen een dag leeg trekt.

In april 2024 verwelkomden we de Edge 50 Ultra, het laatste niet-vouwbare vlaggenschip van Motorola. De 60 Ultra heeft het licht nooit gezien en nu zijn de kansen daarop nog kleiner geworden. Dat concluderen we na een recent lek van de renders van wat de Edge 70 Ultra zou kunnen zijn.

De Snapdragon 8 Gen 5-chipset heeft zijn intrede gedaan in enkele high-enders van eind 2025. Maar, waar de OnePlus 15 en Realme GT 8 Pro de Elite-uitvoering onder de motorkap hebben, moet de aankomende Motorola Edge 70 Ultra het waarschijnlijk doen met de gewone Snapdragon 8 Gen 5.

