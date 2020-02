Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Was je afgelopen week druk en heb je het nieuws niet kunnen volgen? Geen probleem! Met ons Android-nieuwsoverzicht ben in je in een paar minuten weer bijgepraat.

Huawei Mate 30 Pro komt volgende maand naar Nederland

Huawei maakte tijdens een event bekend dat de Mate 30 Pro in Nederland wordt uitgebracht. Rond 21 februari verschijnt het toestel, al is de adviesprijs nog onduidelijk. In België verscheen de smartphone onlangs met een adviesprijs van 1099 euro, dus mogelijk geldt deze prijs ook voor de Nederlandse markt. De Mate 30 Pro werd in september 2019 aangekondigd en een woordvoerder van Huawei Nederland beloofde toen dat het toestel voor het einde van het jaar zou worden uitgebracht, maar dit is niet gelukt. Het toestel beschikt niet over Google-apps.

Renders: Zo ziet de opvouwbare Samsung Galaxy Z Flip eruit

De Samsung Galaxy Z Flip krijgt in totaal twee schermen, drie camera’s, krachtige specificaties en een behoorlijk fors prijskaartje. Dit (en meer) blijkt uit officiële renders van de inklapbare smartphone die zijn gelekt. De Samsung Galaxy Z Flip-renders laten zien dat het toestel uit één langwerpig 6,7 inch-scherm (2636 bij 1080 pixels) gaat bestaan, met een scharnier in het midden. Hierdoor kun je het toestel dichtklappen. Dit mechanisme kennen we bijvoorbeeld ook van de Motorola Razr, die later dit jaar in Nederland uitkomt. Verder krijgt de Samsung Galaxy Z Flip volgens de renders een tweede schermpje op de achterkant.

‘Specificaties van Motorola Moto G8 en Moto G8 Power gelekt’

De doorgaans betrouwbare website XDA Developers zegt over de specificaties van de Motorola Moto G8 en Moto G8 Power te beschikken. Lenovo, het bedrijf dat de Motorola-telefoons maakt, zou voor een iets andere aanpak kiezen dan voorgaande jaren. De ‘normale’ Moto G8 zou meer een instapmodel worden, terwijl de G8 Power juist over betere specificaties beschikt. De opvolger van de Moto G7 zou beschikken over een 6,39 inch-scherm met een relatief lage resolutie van 1560 bij 720 pixels. Onder de motorkap zit een Snapdragon 665-chip, met 2/3/4GB aan werkgeheugen en 32/64GB aan opslag.

Poco X2 met 120Hz-scherm wordt op 4 februari gepresenteerd

De Poco X2 ziet volgende week (op 4 februari) het levenslicht, zo maakt fabrikant Pocophone bekend via Twitter. Ook zijn verschillende features en specificaties inmiddels bekend. Zo heeft de Poco X2 een scherm met hoge ververssnelheid van 120Hz. Die zorgt voor erg vloeiende beelden. Schermen met zo’n hoge ververssnelheid waren tot voor kort voorbehouden aan erg dure gamingsmartphones zoals de ROG Phone 2. Daarnaast vertelt Pocophone in verhulde termen iets meer over de specificaties van het toestel.

Samsung Galaxy S9 (Plus) krijgt Android 10-update in Nederland

De Galaxy S9 en Galaxy S9 Plus stonden al langer op de beurt voor een Android 10-update. Een paar dagen geleden leek het erop dat de update was uitgesteld naar maart, maar dat blijkt niet te kloppen. Vandaag is Samsung begonnen met het verspreiden van Android 10 voor de smartphones. De update is als eerste beschikbaar voor de Galaxy S9 Plus en heeft een grootte van bijna 1,8GB. Het is daarom raadzaam om de update via wifi te downloaden.

Video van de week: Samsung Galaxy A51 review

