Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Google heeft een update voor Android TV uitgebracht. De nieuwste softwareversie introduceert onder meer een ander design dat doet denken aan Google TV, het besturingssysteem van de nieuwe Chromecast. Het nieuwe ontwerp legt bijvoorbeeld meer nadruk op alle soorten content die je kunt afspelen. Op het thuisscherm tref je een sectie met daarin je favoriete apps, zoals YouTube, de Play Store of Prime Video van Amazon. Daaronder staat voortaan het ‘Volgende’-gedeelte, waarmee je snel en makkelijk verder kunt gaan met het kijken van series en films waar je reeds mee begonnen bent.

‘Galaxy Xcover 5 is nieuwe stevige smartphone van Samsung’

Als we de smartphone-insider Sudhanshu mogen geloven, die vaker informatie over onaangekondigde Android-telefoons deelt, werkt Samsung aan een nieuwe Galaxy Xcover-smartphone. Deze toestellen onderscheiden zich door de stevige behuizing, waardoor ze tegen een stootje kunnen. Volgens de informatie krijgt de Galaxy Xcover 5, zoals de nieuwe smartphone zou heten, een scherm van 5,3 inch. Dit is opvallend compact; vrijwel alle Android-toestellen hebben tegenwoordig een display van 6 inch of groter. De Xcover 5 wordt dus waarschijnlijk een compacte toestel dat je makkelijker met één hand kan bedienen. Ook de accu zou met een capaciteit van 3000 mAh aan de kleine kant zijn.

Android Automotive: Google en Ford slaan handen vanaf 2023 ineen

Ford laat weten dat vanaf 2023 miljoenen auto’s worden voorzien van Android, waardoor bestuurders standaard toegang krijgen tot allerlei Google-apps en -diensten. In een persbericht noemt Ford bijvoorbeeld de Google Assistent om via spraakcommando’s acties uit te voeren in de auto. Google Maps wordt standaard geïntegreerd als de belangrijkste navigatiedienst en door de aanwezigheid van Google Play zijn apps simpel te downloaden. Belangrijk om te weten is dat Ford-auto’s niet worden voorzien van Android Auto, maar straks draaien op Android Automotive. Dit is een volwaardig besturingssysteem voor auto’s dat op de wagen zelf draait. Voor Android Auto, dat je op dit moment al in veel auto’s kan gebruiken, heb je een smartphone nodig.

OnePlus maakt zijn goedkoopste smartphones nog iets goedkoper

OnePlus gaat zijn goedkoopste smartphones nog iets betaalbaarder maken. De OnePlus Nord N10 5G verscheen vorig jaar met een adviesprijs van 349 euro, maar kost voortaan 299 euro. De OnePlus Nord N100, de goedkoopste telefoon die het bedrijf tot nu toe heeft uitgebracht, kost voortaan nog maar 149 euro. Eerder betaalde je 199 euro voor deze smartphone, al was ‘ie al een beetje in prijs gedaald. De OnePlus Nord N10 is voortaan 100 euro goedkoper dan de reguliere OnePlus Nord, en dat is maar goed ook. Het toestel kostte voorheen slechts 50 euro minder, maar dan moest je wel genoegen nemen met een boel concessies

Nokia 1.4 officieel: Android Go-smartphone met dubbele camera

De nieuwe Nokia 1.4 volgt de Nokia 1.3 op, één van de goedkoopste Android-telefoons van dit moment. De smartphone ligt in april in de Nederlandse winkels, maar de adviesprijs wordt later bekendgemaakt. Waarschijnlijk gaat het toestel – net als andere telefoons in de Nokia 1-reeks – rond de 100 euro kosten. Daarmee is de Nokia 1.4 erg betaalbaar en geschikt als instaptelefoon. De specificaties zijn dan ook niet geweldig, maar zeker niet slecht. Het toestel heeft een groot 6,51 inch-scherm met een hd-resolutie en een dubbele camera op de achterkant. De 8 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een 2 megapixel-macrocamera.

