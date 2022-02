Het beste Android-nieuws: Samsung A53, telefoonoplichting en Android Auto

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Samsung brengt later dit jaar een opvolger voor de razend populaire Galaxy A52 uit. De Galaxy A53 is al meerdere malen verschenen in geruchten, maar nu doet ook WinFuture een duit in het zakje. De Duitse website publiceert vaker informatie en beelden van onaangekondigde Android-telefoons en is erg betrouwbaar. Op de nieuwste plaatjes is de Samsung A53 te zien. Wat opvalt is dat Samsung het design van de A52 grotendeels intact heeft gelaten, maar wel enkele kleine verbeteringen doorvoert. Zo is het camera-eiland achterop subtieler in de behuizing weggewerkt. Het toestel is opnieuw volledig van plastic en bovenin het scherm zien we weer een gat voor de selfiecamera.

De Fraudehelpdesk zegt dat de afgelopen periode meldingen zijn binnengekomen van cybercriminelen die zich via telefoon voordoen als de ‘Dutch National Police’ (politie) of ‘Dutch Supreme Court’ (de Hoge Raad der Nederlanden). Wanneer mensen opnemen krijgen zij een Engels ingesproken bandje te horen. De telefoontjes komen van willekeurige Nederlandse mobiele nummers. Ook komt het voor dat het lijkt alsof de criminelen vanuit de Hoge Raad of Rijksoverheid bellen. Dit is absoluut niet zo. In werkelijkheid hebben de oplichters de nummers van de overheid ‘gespooft’.

Android Auto krijgt binnenkort een nieuw ontwerp. Dat blijkt uit gelekte afbeeldingen. De nieuwe interface lijkt te zijn ontworpen om het aantal keren dat de gebruiker de navigatiemodus verlaat te verminderen. In september lekte een eerdere testversie van het nieuwe ontwerp al een keertje uit. De statusbalk is verdwenen en alle icoontjes (wifi, mobiel bereik, accu-indicator en de klok) verschijnen nu in de rechter benedenhoek. De speciale knop om het zijpaneel te openen is verdwenen. Je opent het zijpaneel voortaan via de thuisknop, die bij lang indrukken een aantal intrekbare widgets oproept.

We wisten al dat HBO Max naar Nederland komt, maar nog niet wanneer precies. Daar komt nu verandering in, want via Twitter laat de streamingdienst weten dat je vanaf 8 maart de HBO-series en -films kan streamen. HBO Max gaat de concurrentie aan met Netflix, Videoland, Disney Plus en Amazon Prime Video. Het aanbod verschilt overigens wel met dat in andere landen, maar hier wordt later meer over bekend. We weten dus nog niet goed wat straks wel en niet te zien is op HBO Max. Daarnaast is het nog onduidelijk wat HBO Max gaat kosten in Nederland.

Beveiligingsonderzoekers waarschuwen voor een nieuw telefoonvirus. De Dark Herring-malware zit verstopt in populaire Android-apps en smeert slachtoffers (dure) telefoonabonnementen aan. Het virus is in 470 Android-apps aangetroffen. Er staan ook programma’s met miljoenen downloads in de lijst. Zimperium meldt dan ook dat de Dark Herring-malware inmiddels ruim 100 miljoen slachtoffers in 70 landen heeft gemaakt. Het virus heeft zich inmiddels over de hele wereld verspreid en is ook in onder meer Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland aangetroffen. Onduidelijk is of Dark Herring ook Nederlandse slachtoffers heeft gemaakt.

