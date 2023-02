Samsung Galaxy S23, Netflix en Android 14 (Android-nieuws #5 2023)

De Samsung Galaxy S23 is aangekondigd en Netflix onthult hoe het delen van accounts straks moeilijker wordt. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tijdens een groot evenement in San Francisco heeft Samsung zijn nieuwe vlaggenschepen voor 2023 onthuld. We hebben het natuurlijk over de Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en het topmodel in de vorm van de Samsung Galaxy S23 Ultra.

De smartphones zijn per direct beschikbaar en liggen dus vanaf nu in de winkels. De S23 is de kleinste van het gloednieuwe trio en is verkrijgbaar vanaf 949 euro. De grotere Samsung Galaxy S23 Plus kost je minimaal 1199 euro en voor de Galaxy S23 Ultra is de instapprijs maar liefst 1399 euro. Daardoor zijn ze flink duurder dan de directe voorgangers.

→ Alles over de onthulling van de Samsung Galaxy S23

→ Samsung Galaxy S23 preview: vernieuwingen voor een hoge prijs

→ Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: de 5 grootste verschillen

Afhankelijk van welk Netflix-abonnement je hebt, kun je op één, twee of vier apparaten tegelijk kijken. Maar de gebruikers ervan moeten officieel wel bij jou in huis wonen. Deel jij je account met collega’s of je ouders? Je bent zeker niet de enige. De streamingdienst loopt daardoor naar eigen zeggen veel geld mis en komt binnenkort met restricties. Op de website van Netflix is nu te lezen hoe die eruit gaan zien.

De basisregel luidt als volgt: “Mensen die niet tot jouw huishouden behoren, moeten hun eigen account gebruiken om Netflix te kijken.” De dienst gebruikt straks onder meer IP-adressen en apparaat-ID’s om te checken of je inderdaad inlogt op je hoofdlocatie.

→ Zo wordt het delen van je Netflix-account lastiger

Het is al langer mogelijk om je smartphone als webcam te gebruiken, maar daar heb je wel een speciale app van derden voor nodig. De gratis versies daarvan kennen vaak flinke beperkingen. Denk aan een lage resolutie of een watermerk dat constant in het beeld staat. Als je daarvan af wil, moet je betalen.

Daar komt dit jaar mogelijk verandering in. Volgens journalist Mishaal Rahman laat Android 14 je jouw smartphone straks standaard als webcam gebruiken. Dat ontdekte Rahman in de code van de software.

→ Meer over de nieuwe functie in Android 14

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je een Chromecast met Google TV? Dan kun je een nieuwe software-update downloaden op de mediaspeler, zo meldt 9to5Google. Voor het streamingapparaatje rolt een kleine update met het versienummer STTE.220920.016.H1 uit. De update is met 51MB relatief klein en introduceert helaas geen nieuwe features.

Belangrijk om te weten is dat de update alleen beschikbaar is voor de 4K-versie van de Chromecast met Google TV. De goedkopere (en nieuwere) Chromecast met Google TV (HD) heeft nog geen update gekregen.

→ Download de eerste Chromecast-update van 2023

Binnenkort komt de OnePlus 11 uit in Europa, maar later dit jaar verschijnt ook weer een nieuwe Nord-smartphone. Van deze Nord 3 zijn nu de eerste specificaties en een schematische tekening gelekt. Volgens de informatie heeft de OnePlus Nord 3 een fors scherm van 6,74 inch.

Dat is een stuk groter dan de displays van de Nord 2 en Nord 2T, die 6,43 inch meten. Het scherm zou ‘plat’ zijn; er zijn dus geen afgeronde randen aanwezig. De ververssnelheid ligt naar verluidt op 120Hz en dat is een verbetering ten opzichte van de Nord 2(T), die het met 90Hz moeten doen.

→ Specs van de OnePlus Nord 3 gelekt