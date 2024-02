Bullitt Group failliet en Chromecast-update (Android-nieuws #5 2024)

Een smartphonefabrikant is failliet en Google brengt een Chromecast-update uit. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Goed nieuws voor gebruikers van de Chromecast met Google TV. De zoekgigant heeft de eerste update van 2024 uitgebracht voor de mediaspeler. Het gaat om een update met het versienummer STTL.231114.004, die je nu kan downloaden en installeren. De update is 148MB groot en alleen beschikbaar voor de Chromecast met Google TV (4K).

De Chromecast met Google TV (HD) moet nog even wachten op de update. In de nieuwste software zitten helaas geen nieuwe features verwerkt, maar wel de Android-beveiligingspatch van december 2023. Hierdoor is de beveiliging van de Chromecast weer zo goed als up-to-date.

Misschien heb je nog nooit van het bedrijf gehoord, maar Bullit Group is failliet. Dit bedrijf had de Caterpillar-merknaam in licentie en bracht de afgelopen jaren verschillende smartphones uit onder die naam. Zo werd vorig jaar de Cat S75 gelanceerd, een sterke smartphone waarmee je voor het eerst kon sms’en via een satellietverbinding.

Verschillende medewerkers laten via LinkedIn weten dat ze zijn ontslagen en ook is het faillissement inmiddels aangevraagd. Er was wel sprake om de hardwaredivisie van de hand te doen, zodat Bullit Group zelf zich verder kon focussen op communicatie via satellieten, maar dat is er niet van gekomen.

Roland Quandt, een bekende en betrouwbare lekker, deelt dat Samsung dit jaar twee oude apparaten nieuw leven in blaast, waaronder de Galaxy Watch 4. Een 2024-model kan betekenen dat ‘ie wordt uitgerust met een snellere en zuinigere chip, wat de batterijduur kan verbeteren.

We mogen de nieuwe Galaxy Watch 4 binnenkort al verwachten, maar een specifieke datum is er nog niet. In augustus verwachten we de aankondiging van de Galaxy Watch 7-serie. Misschien wordt de Galaxy Watch 4 (2024) daarbij dan de budget-smartwatch. Volgens de lekker verbetert Samsung ook de Galaxy Tab S6 Lite. Deze tablet kwam in 2020 uit en kreeg al een upgrade in 2022.

Door Android-fans wordt al maanden gewacht op de Nothing Phone (2a). De smartphone verscheen al meerdere keren op gelekte foto’s en ook over de prijs en specificaties gaan een hoop geruchten rond. We weten nu zeker dat de telefoon eraan komt, want in de eerste Community Update van 2024 wordt de Phone 2a bevestigd.

Nothing zegt met de Phone (2a) te focussen op gebruikers die minder om de beste specificaties geven, maar meer om het unieke ontwerp en de software: Nothing OS. Volgens geruchten draait de telefoon op een langzamere Dimensity 7200-chip.

De Oppo A18 is de nieuwste budgettelefoon van de Chinese fabrikant en per direct in Nederland verkrijgbaar. De smartphone heeft een adviesprijs van 169 euro en verschijnt in één versie met 4GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte en een zwarte behuizing. Het is de opvolger van de Oppo A17.

Het apparaat moet het vooral hebben van zijn accuduur. De Oppo A18 heeft een stevige 5000 mAh-batterij en die moet door de minder krachtige hardware en het simpele hd-scherm (1612 bij 720 pixels) lang meegaan. Het display heeft daarentegen wel een 90Hz-ververssnelheid, waardoor animaties soepeler ogen en de telefoon sneller moet aanvoelen.

