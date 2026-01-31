Deze populaire Samsung-telefoon is nu al gelekt (Android-nieuws #5)

De populairste smartphone die Samsung in 2026 gaat uitbrengen, is nu gelekt. Je leest er alles over in het nieuwsoverzicht van deze week.

Als we de laatste geruchten mogen geloven, hoeven we niet lang meer te wachten op de aankondiging van de Samsung Galaxy A57. Tot die tijd lekt er steeds meer over de smartphone uit, en nu doet website Android Headlines een duit in het zakje. Op nieuwe afbeeldingen is de Samsung A57 haarscherp te zien.

De opvolger van de populaire Galaxy A56 ziet eruit als een typische Samsung-telefoon. Hij lijkt dan ook sterk op zijn voorganger. We zien een groot scherm met redelijk dunne randen, al is de kin (de bezel aan de onderkant van het scherm) ietsjes dikker. Dit zien we vaker bij goedkopere Android-smartphones.

Motorola komt met vier budgetsmartphones in de bekende Moto G-serie. Het gaat om de Motorola Moto G77, Moto G67, Moto G17 Power en Moto G17, die per direct (of binnenkort) verkrijgbaar zijn in Nederland. Het goedkoopste toestel kost 199 euro, terwijl je voor de duurste telefoon 299 euro betaalt.

Zoals de naam van het toestel al doet vermoeden, moet de Motorola Moto G17 Power het vooral hebben van zijn accuduur. De batterij is met 6000 mAh een stuk groter en moet dus lang meegaan. Opladen gaat met maximaal 30 watt, maar omdat de accu groter is duurt een volledige laadbeurt ook langer.

De ceo van Nothing onthult dat er in 2026 geen nieuw vlaggenschip komt als opvolger van de Phone (3), uitgekomen in juli van vorig jaar. Pei geeft hiermee antwoord op de vraag van liefhebbers van het Britse merk. Die zullen stiekem gehoopt hebben op een nieuw paradepaardje met wellicht een snellere chipset en betere camera’s.

Pei vertelt verder dat hij niets ziet in een strategie waarbij het merk ieder jaar een nieuw vlaggenschip uitbrengt, ongeacht of die beter is dan de vorige. Daarmee lijkt Nothing een andere koers te blijven varen dan merken als Samsung en Google, die wel trouw ieder jaar een nieuw toptoestel (of serie) uitbrengen.

De T-serie van Xiaomi bestaat uit snelle smartphones voor een lagere prijs dan echte high-end toestellen. Later dit jaar verwachten we twee nieuwe modellen. Lekker PaperKing13 ontdekte alvast enkele specificaties van de Xiaomi 17T. Dat is de goedkopere versie, die waarschijnlijk tussen de 600 en 700 euro gaat kosten.

Het toestel zou draaien op een MediaTek Dimensity 9400. Dat is een iets oudere, maar erg rappe chip, die vorig jaar in de Xiaomi 15T Pro zat. Zoals je in onze review kunt lezen, waren we erg enthousiast over dat toestel. Dat deze processor straks in een voordeligere smartphone zit, is natuurlijk goed nieuws.

Je betaalt 900 euro voor een smartphone en krijgt daarvoor slechts 128GB opslag. Het overkwam mensen die vorig jaar de goedkoopste variant van de Samsung Galaxy S25 kochten. Eigenlijk kan dat niet meer, want apps worden steeds groter en wie veel foto’s en video’s maakt, zit in mum van tijd aan de limiet.

Gelukkig is er verandering op komst. SuomiMobiili schrijft dat een Finse webwinkel voortijdig de verschillende varianten van Samsungs nieuwe vlaggenschepen publiceerde. Daaruit blijkt dat de Samsung Galaxy S26 over minimaal 256GB opslag beschikt. Een model met 128GB wordt niet meer aangeboden.

