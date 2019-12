Zeven dagen per week houdt de redactie van Android Planet je op de hoogte van het belangrijkste Android-nieuws. Heb je niet alle ontwikkelingen bij kunnen houden? Geen zorgen! Met ons Android-nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer helemaal bijgepraat.

Samsung Galaxy A51 officieel: dit moet je weten over de smartphone

Samsung heeft eindelijk de Galaxy A51 onthuld, de opvolger van de populaire Galaxy A50. Zo heeft de telefoon vier camera’s achterop, waarbij het gaat om een primaire lens van 48 megapixel, groothoeklens van 12 megapixel, 5 megapixel-dieptesensor en een 5 megapixel-macrocamera. Laatstgenoemde is nieuw en laat je foto’s van heel dichtbij maken, bijvoorbeeld van planten of insecten. Aan de voorkant zit een enkele 32 megapixel-selfiecamera. Onder de motorkap van de A51 zit een Exynos 9611-chip, 4GB RAM, 64GB opslagruimte en forse 4000 mAh-accu.

Zo wil Google over-the-air-updates nog makkelijker maken

De nieuwe functie van Google heet ‘Resume on Reboot’ en wordt getest op de Google Pixel 4. De feature zorgt ervoor dat een toestel automatisch opnieuw wordt opgestart na installatie van nieuwe software. Daarbij gaat het om ota-updates (die over the air te downloaden zijn) direct op je toestel. Zodoende hoef je zelf niks meer te doen, wat het proces een stuk makkelijker maakt. Veel mensen kiezen namelijk om in de nacht updates uit te voeren, maar deze worden dan niet helemaal afgerond. Simpelweg omdat er nog een code of wachtwoord ingevoerd moet worden.

‘Samsung presenteert Galaxy S11-serie op 18 februari’

De Samsung Galaxy S11-lancering is volgens een nieuw gerucht in de derde week van februari 2020. Op 18 februari zou de fabrikant een ‘Unpacked’-evenement willen organiseren. Naast de S11-serie verwachten we daar ook de tweede opvouwbare smartphone van de fabrikant. De presentatie van de Samsung Galaxy S10 was in februari van dit jaar, terwijl het jaar ervoor in februari de Galaxy S9 werden gepresenteerd. Het is dus niet meer dan logisch dat Samsung weer kiest voor die maand. Op die manier pakt het bedrijf tevens een heel eigen moment of fame.

Huawei’s ‘nieuwe’ Nova 5T is de Honor 20 in een ander jasje

Huawei presenteerde de Nova 5T al in augustus voor Aziatische landen en brengt de telefoon nu ook naar Nederland. Waarom is onduidelijk, want de Nova 5T is hetzelfde toestel als de Honor 20 van dochtermerk Honor. Die smartphone verscheen in de zomer in Nederland en krijgt nu concurrentie uit eigen huis. De adviesprijs van 429 euro voor de Nova 5T is opmerkelijk, omdat de bijna identieke Honor 20 tientallen euro’s goedkoper is. Honor verkoopt het toestel zelf tijdelijk voor 349 euro, andere (web)winkels vragen minimaal 360 euro. Het is onduidelijk waarom Huawei zijn ‘nieuwste’ smartphone aanzienlijk duurder in de markt zet.

Dit waren de populairste zoektermen op Google in 2019

Elk jaar laat Google weten wat de meest populaire zoektermen zijn. Nu is de lijst van de populairste zoektermen van 2019 in Nederland vrijgegeven. Ook heeft de zoekgigant nog wat andere leuke lijstjes voor je in petto. Wat te denken van de meest gezochte songteksten, films of de vraag; ‘Wat betekent…?’. Deze overzichten van 2019 zijn gebaseerd op ‘trending’ zoektermen. Daarbij gaat het om zoektermen met de grootste verkeerstoename dit jaar in vergelijking met vorig jaar. Dat doet Google omdat we anders elk jaar nagenoeg dezelfde zoektermen onder elkaar kunnen zetten.

