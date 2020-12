Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Dit is wanneer jouw Nederlandse Samsung-toestel Android 11 krijgt

Android 11 is de grote update van dit jaar en veel mensen willen natuurlijk weten wanneer hun toestel die software ontvangt. De Nederlandse plannen van fabrikant Samsung zijn nu bekend. De nieuwe software rolt inmiddels al uit voor de Samsung Galaxy S20-serie en dat zijn ook direct de enige toestellen die dit jaar de update krijgen. Vanaf januari 2021 gaat Samsung echt flink aan de slag in Nederland. Elke maand volgen er meer en meer smartphones en tablets die de update krijgen.

Disney Plus verhoogt prijs vanaf februari 2021 met 2 euro per maand

De prijsverhoging hangt samen met een nieuw onderdeel van de streamingdienst: Star. Vanaf 23 februari 2021 wordt de prijs 8,99 euro per maand. Ook kun je een heel jaar Disney Plus afsluiten voor 89,99 euro, waarbij je dus wat korting krijgt. De informatie over de Europese prijsverhoging is bekendgemaakt op Investor Day 2020. Momenteel kost een maand Disney Plus 6,99 euro, terwijl je een jaarabonnement afsluit voor 69,99 euro.

Officieel: Samsung Galaxy S21 aankondiging op 14 januari 2021

Onverwachts heeft Samsung de officiële lanceringsdatum van de Galaxy S21-serie bevestigd. Na vele geruchten staat de datum vast: pak je agenda er maar bij en omcirkel 14 januari. Lees in dit artikel wat je tijdens de aankondiging van de Samsung Galaxy S21 kunt verwachten. Tegen alle tradities in kiest Samsung voor een lancering in januari, een maand eerder dan voorgaande jaren. De bevestiging komt van Samsungs grootste winkel in India, na een rondgang van Android Authority.

Motorola Moto G 5G nu te koop: voordelige 5G-smartphone met grote accu

Motorola presenteerde de Moto G 5G begin november als een goedkopere variant van de Moto G 5G Plus. Die is sinds de zomer te koop en heeft een adviesprijs van 349 euro. De Moto G 5G heeft mindere specificaties en kost daarom 249 euro. Het toestel is sinds deze week te koop bij Belsimpel, dat ‘m zowel los als in combinatie met een abonnement aanbiedt. De kleur van de smartphone is grijs. Andere (web)winkels gaan de Moto G 5G waarschijnlijk ook verkopen.

Year in Search: Dit zijn de Google-zoektrends van 2020

December is in volle gang en dat betekent dat het weer tijd is voor jaarlijstjes. Google presenteert met het overzicht Year in Search 2020 de belangrijkste zoektrends. Ieder jaar houdt Google zorgvuldig alle zoektrends bij. Aan het eind van het jaar vat de zoekmachine alle zoektermen samen en legt zo de trends vast. Van meest gezochte recept tot de vraag waarom men wc-papier hamstert, geen onderwerp blijft onbesproken.

Video van de week: Android-tegenvallers van 2020