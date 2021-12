Het beste Android-nieuws: OnePlus Nord 2 CE, Videoland en Android Automotive

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onlangs doken de eerste specificaties op van de OnePlus Nord 2 CE en nu is de telefoon te zien op renders. De beelden zijn gelekt door de betrouwbare website 91Mobiles en tonen dat de smartphone er ongeveer hetzelfde uitziet als de OnePlus Nord 2. Zo heeft de telefoon een scherm met dunne randen en cameragat linksboven. Ook de achterkant heeft heel veel weg van de Nord 2, al zijn de camera’s iets anders geplaatst bij de Nord 2 CE. De opvolger van de OnePlus Nord CE zou ook een koptelefoonaansluiting hebben, die bij andere smartphones van het bedrijf juist ontbreekt.

→ Lees verder en bekijk de OnePlus Nord 2 CE renders

Afgelopen september dook de TV Stick 4K al op in allerlei keuringsrapporten, maar Xiaomi heeft de hdmi-dongle nu officieel gepresenteerd. Deze gadget is de opvolger van de Mi TV Stick en laat dus de “Mi”-merknaam vallen. De TV Stick 4K draait op Android 11 en brengt daardoor allerlei ‘slimme’ functies naar je tv. Nadat je de dongle achterin het scherm hebt bevestigd kun je bijvoorbeeld naar Netflix, Amazon Prime of YouTube kijken. Het grote verschil met zijn voorganger is de verhoogde beeldkwaliteit. De vernieuwde Xiaomi-dongle speelt films maximaal in 4K-resolutie af.

→ Lees verder over de nieuwe Xiaomi TV Stick 4K

Google heeft Android Automotive 12 gepresenteerd. De nieuwe versie van het besturingssysteem voor auto’s voegt onder meer een nieuw design toe. Google heeft Android Automotive 12 gepresenteerd. De nieuwe versie van het besturingssysteem voor auto’s voegt onder meer een nieuw design toe. De Instellingen-app maakt bijvoorbeeld gebruik van de volledige breedte van het autoscherm. Ook handig: het systeem laat nu de meest belangrijke notificaties als eerst zien. Net als op je telefoon worden deze meldingen bovenaan het scherm getoond. Verder zit er nu een ‘splitscreenmodus’ in Android Automotive.

→ Lees verder over de nieuwe functies in Android Automotive 12

Videoland maakt bekend dat de abonnementsprijzen worden verhoogd. Het gaat om het Plus- en Premium-abonnement, die allebei een euro per maand duurder worden. Het Videoland Plus-abonnement, dat voorheen 7,99 euro per maand kostte, heeft nu een maandprijs van 8,99 euro. Het duurste abonnement – Premium – gaat van 9,99 euro naar 10,99 euro per maand. Het goedkoopste abonnement blijft even duur: 4,99 euro. Het Basis-abonnement biedt wel minder opties dan Plus en Premium. Zo is het niet mogelijk om films en series te downloaden voor offline gebruik en zie je tussendoor reclames.

→ Lees verder over de nieuwe prijzen van Videoland

OnePlus heeft nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd: de Buds Z2. De opvolgers van de Buds Z kosten 99 euro en zijn vanaf 20 december in Nederland te koop. Wel alleen de witte versie, want de zwarte uitvoering verschijnt pas volgende maand. De oordopjes zijn lichter en hebben kortere steeltjes dan de vorige Buds Z. Een belangrijke feature van de OnePlus Buds Z2 is de actieve ruisonderdrukking, waarmee je omgevingsgeluid wegfiltert. Dit is handig als je bijvoorbeeld in een drukke trein of bus zit, of gewoon tijdens het werken stilte om je heen wil. Er is ook een transparantiemodus, voor als je het geluid om je heen juist wél wil horen. Bijvoorbeeld als je op de fiets zit.

→ Lees verder over de OnePlus Buds Z2 draadloze oordopjes

Video van de week: de beste high-end smartphones van 2021