Xiaomi 13 (Pro) is aangekondigd en meer (Android-nieuws #50)

De Xiaomi 13 en 13 Pro zijn onthuld en Motorola werkt aan een opvallende smartphone. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De Xiaomi 13 is officieel gepresenteerd. De smartphone is uitgerust met een plat amoled-scherm van 6,36 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het gaat om een nieuw type paneel van Samsung met een helderheid van maximaal 1900 nits. Daarmee is het het felste schermpaneel in een smartphone ter wereld.

De Xiaomi 13 verschijnt in verschillende kleuren en daarbij heb je keuze uit twee soorten materiaal voor de achterkant. Zo komen er modellen op de markt met een glazen paneel of met een neplederen achterzijde. De randen zijn vlak en de volumeknoppen en aan/uit-knop vind je aan de rechterzijde.

De geruchtenmolen rondom de Samsung Galaxy S22-serie draait gestaag door. Op Slashleaks zijn beelden verschenen van dummy’s van de Samsung Galaxy S23-reeks. Zowel de normale S23 als de grotere S23 Plus en S23 Ultra zijn te zien. Het zijn natuurlijk niet de daadwerkelijke toestellen, maar de beelden komen wel overeen met eerder gelekte renders.

De Samsung S23-smartphones hebben een aangepast ontwerp. Het camera-eiland, dat bij de Galaxy S22 en S21 doorloopt vanuit de rand van de toestellen, is verdwenen. In plaats daarvan steken de camera’s los uit de behuizing. Dit design kennen we van eerdere Samsung-telefoons, zoals de S22 Ultra.

De Motorola Edge X40 is onthuld en het nieuwe Moto-vlaggenschip voor 2023. Het toestel zit bomvol high-end hardware en interessante functies. We verwachten de smartphone volgend jaar in Europa als de Edge 40 Pro. De Edge X40 heeft een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Dat is de meest krachtige chip van het bedrijf tot nu toe en dé processor die we in meer 2023-vlaggenschepen gaan zien.

Daarbij is een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen aanwezig (maximaal 16GB RAM en 512GB opslag), maar dit uitbreiden kan niet. Het scherm heeft afgeronde schermranden en een grootte van 6,67 inch. Dat heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en het betreft een amoled-paneel, waardoor de kleuren er vanaf spatten.

De afbeelding toont de achterkant van het witte model van een onbekend toestel van Oppo. Het gaat om de Find X6, zo laat Blass weten in een tweede tweet. Opvallend is natuurlijk het grote camera-eiland dat uitsteekt en plaats biedt een drietal lenzen. Naast de normale en groothoeklens is er ook een zoomcamera te zien, waarmee je het beeld dichterbij haalt.

Ook een dubbele flitser en het Hasselblad-logo zijn aanwezig op de achterkant. Met deze camerafabrikant werkt Oppo sinds enkele jaren samen. Tot slot zien we de zin ‘Powered by Marisillicon’ staan; dat is een door Oppo zelf ontworpen beeldchip. Die zorgt ervoor dat je betere foto’s en video’s schiet in verschillende (licht)omstandigheden.

Terwijl we bij Motorola juist veel smartphones zien, zijn dat bij Lenovo voornamelijk tablets en laptops. Het lijkt erop dat we een ‘samenwerking’ gaan zien, want allerlei informatie over de zogenaamde ThinkPhone ligt nu op straat. De informatie is online gezet door de onbekende website The Tech Outlook.

De ThinkPhone is een high-end toestel met een frame van aluminium en een achterzijde die opgetrokken is uit ‘Aramid Fiber’, waarschijnlijk een type carbon wat we kennen van de laptops. Ook het ThinkPad-logo zien we op de achterkant en daar is ook het camera-eiland te vinden.

