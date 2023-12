One UI 6.1 en de Chromecast wordt sneller (Android-nieuws #50 2023)

De Chromecast met Google TV wordt sneller en Samsung komt met One UI 6.1. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Google zegt geluisterd te hebben naar de vele gebruikers van Google TV en heeft enkele fijne updates aangekondigd voor het platform. Via een blogpost lezen we dat apparaten met de software binnenkort een stuk sneller moeten werken. Daarbij gaat het niet alleen om televisies met Google TV, maar ook om de verschillende Chromecasts met de software.

Het startscherm met de aanbevelingen daarop wordt sneller getoond en de navigatie door de software wordt een stukje sneller. Dat komt onder andere doordat apps die standaard zijn geïnstalleerd zijn minder geheugen gebruiken. Er is gesleuteld aan de rest van de interface, waardoor scrollen en apps openen wat sneller gebeurt.

Als Samsung in januari de Galaxy S24-serie presenteert, draaien de nieuwe smartphones op One UI 6.1. Dat is de softwareschil die het Koreaanse bedrijf over Android 14 heen legt. Op een later tijdstip komt deze nieuwe versie waarschijnlijk ook naar veel oudere toestellen.

Lekker Benit Bruhner Pro onthult dat Samsung One UI 6.1 boordevol nieuwe AI-functies zit. Zo kun je automatisch wallpapers genereren. Als je vraagt om een afbeelding met ‘Japanse bloesem in de lente’ krijg je direct een bijpassende achtergrond voorgeschoteld. De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro hebben deze mogelijkheid al langer. Daarnaast kun je op bestaande wallpapers van bergen bijvoorbeeld het weer veranderen.

Sony is de enige grote smartphonefabrikant die nog altijd kiest voor schermen zonder gaatje voor de selfiecamera. Die zit gewoon ouderwets in de rand bóven het display. Daardoor geniet je van een ononderbroken beeld, maar zijn de genoemde randen wel veel dikker dan bij de concurrentie.

Nu lijkt het Japanse bedrijf zich toch klaar te maken voor een nieuwe koers. PhoneArena schrijft over een gerucht dat Sony in 2025 met een radicaal ander ontwerp voor zijn smartphones komt. De selfiecamera zou daarbij achter het scherm verdwijnen. Dat kennen we al van onder meer de Samsung Galaxy Z Fold 5, maar Sony maakt gebruik van een nieuwere techniek.

Meta heeft eindelijk zijn alternatief voor Twitter in de EU – en dus Nederland uitgebracht. Threads is een app die wat wegheeft van de functionaliteiten van Twitter (nu X). Net zoals Mastodon, Bluesky, Post en Spill is het een social media-platform dat inspeelt op het gemis van het oude Twitter.

Sinds Elon Musk aan het roer kwam, zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd waar veel gebruikers door zijn afgehaakt. Voorbeelden zijn het kunnen kopen van verificatievinkjes, de toename van nepaccounts en spam en het weer herstellen van eerder verbannen accounts.

Er wordt vol spanning uitgekeken naar Samsungs aankomende vlaggenschepen: de Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra. De toestellen zijn al in het wild gespot, er is al van alles bekend over de specificaties en ook over de camera’s denken we het een en ander te weten.

Wat we nog niet wisten is de prijs, maar die lijkt nu bekend. De Galaxy S24-serie blijft waarschijnlijk even duur als de S23-smartphones met 949, 1199 en 1399 euro. Dat zegt een Zuid-Koreaanse bron. Samsung verwacht door het behouden van dezelfde prijs meer smartphones te verkopen. De reden dat de prijs gelijk blijft, is volgens de bron het gebruik van zowel Snapdragon- als Exynos-chips.

