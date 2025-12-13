Schermproblemen Pixels en overname HBO (Android-nieuws #50)

De overname van HBO door Netflix (of toch door Paramount?) en een groot reparatieprogramma voor de Pixel 9 Pro en Pro XL. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Sommige Google Pixel 9 Pro-gebruikers komen in aanmerking voor een gratis schermreparatie. Dit reparatieprogramma is in het leven geroepen omdat Google vermoedt dat op een beperkt aantal Pixel 9 Pro- en Pixel 9 Pro XL-telefoons schermproblemen kunnen voorkomen. Er wordt uit voorzorg gehandeld aangezien er momenteel nog weinig probleemgevallen bekend zijn.

Er is een online tool om te checken of jouw toestel in aanmerking komt voor een gratis schermvervanging. Weet dat je alleen terechtkunt bij een erkende reparateur. Voor de Pixel 9 Pro Fold komt Google trouwens met een aanvullend garantieprogramma.

→ Let op deze voorwaarden van het reparatieprogramma

Er is momenteel een flinke strijd gaande rondom de overname van Warner Bros en HBO. Netflix is met een bod van 60 miljard euro uit de startblokken geschoten, maar een paar dagen later kwam ineens een flink hoger bod van Paramount (93 miljard euro). Wie er uiteindelijk met de buit vandoor gaat, is nog niet duidelijk, maar vermakelijk is het allemaal wel.

We hebben ook nagedacht over de mogelijke gevolgen van een overname voor jou. De scenario’s lopen nogal uiteen: van het ontstaan van één grote app voor een redelijke prijs tot het tegenovergestelde, namelijk forse prijsverhogingen.

→ De overname en alle mogelijke gevolgen voor jou

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder een nieuwtje over de Samsung S26. Deze week kwam het gerucht naar buiten dat we op cameragebied geen upgrade hoeven te verwachten ten opzichte van de S25. Een Zuid-Koreaanse krant meldt dat de iPhone 17 de reden is. Waar Samsung niet op had gerekend, was dat de nieuwste iPhone dezelfde adviesprijs heeft als z’n voorganger.

Samsung had gedacht extra geld te kunnen uittrekken voor betere camera’s, maar dat plan kan de prullenbak in. Samsung steekt waarschijnlijk niet meer budget in de S26. Zo voorkomt Samsung dat zijn nieuwste vlaggenschip duurder wordt dan de iPhone 17.

→ Dit is al bekend over de splinternieuwe Samsung S26

Het lijkt dezelfde koptelefoon, maar met beter geluid en beter comfort, aldus de belofte van Fairphone over de tweede generatie Fairbuds XL. Deze nieuwe koptelefoon heeft hetzelfde repareerbare ontwerp, maar beschikt over nieuwe drivers voor beter geluid, andere kleuren en andere materialen voor de oorkussens en hoofdband. Klinkt veelbelovend, nietwaar?

Redacteur Tim heeft de FairBuds XL (2025) volop getest en is zeer te spreken over deze duurzame hoofdtelefoon. Zijn conlusie: ”wie graag zo duurzaam mogelijk bezig is, maar niet te veel wil inleveren op audiokwaliteit, moet bij de Fairbuds XL-headset zijn.”

→ Ons volledige testoordeel over de Fairbuds XL (2025)

Motorola lijkt te werken aan een nieuwe vouwbare smartphone in de stijl van onder andere de Samsung Galaxy Z Fold 7. Dit weten we dankzij een foto op X van Tech-journalist Alex Maxham. Die heeft een vervroegd kerstpakket van Motorola ontvangen met een uitnodiging voor Lenovo Tech World, een bijeenkomst in Las Vegas op 6 januari aanstaande.

De tekst op de kaart (“Unfold new possibilities”) interpreteren wij als een directe verwijzing naar de introductie van een vouwbare smartphone die je openklapt tot een compacte tablet. Het bedrijf maakte tot nu toe alleen klaptelefoons als de Razr 60 Ultra.

→ Hierom denken wij dat een nieuwe foldable de Razrs gaat overtreffen

