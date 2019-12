Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van het belangrijkste Android-nieuws. Heb je afgelopen week niet alle ontwikkelingen bij kunnen houden? Dat maakt niet uit. Via ons Android-nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten namelijk weer helemaal bijgepraat.



Renders: Samsung Galaxy Note 10 Lite krijgt herkenbaar design en hoofdtelefooningang

De Samsung Galaxy Note 10 Lite wordt over een paar dagen aangekondigd en krijgt ongeveer hetzelfde design als de Note 10, met wat subtiele verschillen. Dat blijkt uit de Samsung Galaxy Note 10 Lite-renders van Roland Quandt. De doorgaans betrouwbare telecominsider heeft de computeranimaties van het nog onaangekondigde toestel op WinFuture geplaatst, een Duitse blog.

Samsung lanceert Galaxy Fold tóch wel in Nederland

De Samsung Galaxy Fold zou in de lente in Nederland uitkomen, maar dit plan werd van tafel geveegd toen de vouwbare telefoon nog vóór de release stuk bleek te gaan. Na maanden sleutelen durft de fabrikant het nu wél aan: de Fold is vanaf 10 januari verkrijgbaar voor 2020 euro. Geïnteresseerden kunnen de Fold vanaf 20 december bestellen bij KPN, T-Mobile, de Samsung Experience Store en Samsungs webwinkel. De vouwbare telefoon heeft een adviesprijs van 2020 euro, is alleen te koop in het zwart en wordt geleverd met Galaxy Buds-oordopjes en een Aramid Fiber Slim-hoesje.

Huawei P40-serie komt eind maart 2020 zonder Google-diensten

De Huawei P40-serie wordt in maart 2020 aangekondigd in Parijs, zo bevestigt het bedrijf. Een opvallend detail is dat de toestellen zonder Google-diensten worden geleverd. Ook de Huawei Mate Xs krijgt een Europese release. Richard Yu, ceo van Huawei, heeft aan FrAndroid laten weten dat de Huawei P40-lijn eind maart 2020 wordt gepresenteerd. Die aankondiging zal plaatsvinden in Parijs, de Franse hoofdstad die vaker het toneel is voor Europese lanceringen. Daarbij noemde hij ook dat het toestel wordt geleverd met Android 10 en de eigen EMUI 10-schil.

Android 10 rolt uit voor Nederlandse Samsung Galaxy Note 10-gebruikers

De uitrol van de stabiele versie Android 10 voor de Samsung Galaxy Note 10 heeft Nederland bereikt. De update rolt uit voor gebruikers van zowel de Galaxy Note 10 en Note 10 Plus. De uitrol voor Nederlandse gebruikers van Android 10 voor de Samsung Galaxy Note 10 is begonnen. Verschillende lezers laten ons weten ook op hun Nederlandse Note 10 en Note 10 Plus de update te ontvangen. De vernieuwde software was al eerder te downloaden in Duitsland, waardoor een Nederlandse release niet te lang op zich kon laten wachten.

Grote techbedrijven gaan samen open standaard voor domotica ontwikkelen

Grote techbedrijven slaan de handen ineen om één open standaard te ontwikkelen voor smart home-apparaten. Deze standaard moet veiliger zijn en de onderlinge compatibiliteit van domotica verbeteren. Nu werkt het ene slimme product soms niet met het andere. Onder andere Apple, Google en Amazon doen mee. De nieuwe standaard laat nog even op zich wachten, want de betrokken bedrijven zijn net begonnen aan hun Project Connected Home over IP. Als eerste is er een werkgroep opgericht die de standaard gaat ontwikkelen. De standaard focust zich op de beveiliging van domotica, wordt gratis voor fabrikanten en gaat werken via het bekende Internet Protocol (IP).

Gerucht: Samsung Galaxy S10 Lite gaat 679 euro kosten en wordt voor de kerst nog onthuld

Volgens een betrouwbare bron wordt de prijs van de Samsung Galaxy S10 Lite 679 euro. Het toestel zou nog voor de kerstdagen onthuld worden. Vaste lezers van Android Planet hebben de naam Roland Quandt vast weleens voorbij horen komen. De Duitse techjournalist heeft goede connecties met mensen binnenin de telefoonindustrie en heeft vandaag nieuws over de Samsung Galaxy S10 Lite. De goedkopere uitvoering van de Galaxy S10e gaat volgens hem 679 euro kosten en wordt in de komende paar dagen onthuld.

