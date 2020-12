Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Samsung Galaxy S21 ligt vroegtijdig op straat

De mogelijke verkoopprijzen van de Samsung Galaxy S21-serie zijn bekend. De S21 en S21 Plus zijn waarschijnlijk iets lager geprijsd dan hun voorgangers. Voor de S21 Ultra ziet de prijsstelling er minder voordelig uit. Het instapmodel, de Samsung S21, begint bij 879 euro. De Galaxy S21 Ultra, de duurste van het stel, start bij 1399 euro. Afgelopen week lekten ook de kleuren van de Samsung Galaxy S21 uit. De toestellen worden op 14 januari aangekondigd.

Bellen via WhatsApp Web: WhatsApp test de functie momenteel

Verschillende gebruikers van WhatsApp Web melden dat ze nu gesprekken kunnen voeren via hun computer. Wel moet je smartphone verbonden zijn om zo de belverbinding op te kunnen zetten. Wanneer de functie naar iedereen uitrolt is nog onbekend. De informatie is verschenen op WABetainfo, een van de bekendste websites als het gaat om nieuws over WhatsApp. De site noemt dat (video)bellen via WhatsApp Web of de desktop-applicatie van de chatdienst uitrolt voor een kleine groep mensen.

Nokia 5.4 officieel: betaalbaar, vijf camera’s en Android One

Het eind van het jaar nadert, maar HMD Global heeft nog een kleine aankondiging gedaan. De Nokia 5.4 is officieel gepresenteerd, maar komt pas in januari 2021 op de markt. Het toestel heeft een vanafprijs van 199 euro en hier lees je er alles over. De Nokia 5.4 is de opvolger van de Nokia 5.3 en is op meerdere punten verbeterd. Net als andere toestellen van de fabrikant draait het toestel op Android One. Nokia levert de 5.4 nog wel met Android 10, updates naar Android 11 en 12 volgen later op een nog onbekend moment.

Zo ziet de Samsung Galaxy A72 5G er mogelijk uit

De Samsung Galaxy A72 5G lijkt volgens gelekte renders sterk op zijn voorganger, de Samsung Galaxy A71. Check hier de gedetailleerde afbeeldingen van de hoge middenklasser uit Samsungs populaire A-serie. De Samsung Galaxy A72 5G ziet er volgens renders van OnLeaks vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger, de Samsung Galaxy A71. Ook de A72 krijgt weer een 6,7-inch plat oled-scherm dat vrijwel de gehele voorkant vult. In het midden zit een gaatje voor de selfiecamera.

HarmonyOS 2.0: Zo ziet Huawei’s nieuwe besturingssysteem eruit

Huawei is begonnen met het uitrollen van de HarmonyOS 2.0-bèta. Deze testversie is vanaf nu beschikbaar voor app-ontwikkelaars en moet op den duur het Android-besturingssysteem vervangen. Wanneer de bèta voor consumenten verschijnt, is nog niet bekend. Geïnteresseerde ontwikkelaars mét een geschikte Huawei-smartphone kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het testprogramma van de nieuwe software. HarmonyOS is een besturingssysteem voor (onder meer) smartphones en wordt door Huawei zelf gemaakt.

Gerucht: Samsung brengt in 2021 wél een Galaxy Note-smartphone uit

Deze week leek het erop dat Samsung geen nieuwe Galaxy Note-smartphones meer gaat uitbrengen, maar een nieuw gerucht claimt dat er in 2021 wel degelijk een Note-model verschijnt. Dit kan de laatste serie worden. Er gaan al langer geruchten dat de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra van dit jaar de laatste Note-smartphones zijn. Een anonieme, hogere Samsung-medewerker zegt nu tegen het Zuid-Koreaanse Yonhap News dat er in 2021 wel degelijk een Note-serie uitkomt. “We bereiden ons voor op het uitbrengen van een Galaxy Note-lijn in 2021.”

Video van de week: Poco M3 review