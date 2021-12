Het beste Android-nieuws: Android 13, Motorola-updates en Philips

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Sinds afgelopen oktober kan een select groepje smartphones Android 12 downloaden. Er wordt echter alweer aan de volgende Android-versie gesleuteld. Website XDA Developers heeft een hele vroege versie van Android 13 (met codenaam Tiramisu) aan de praat gekregen. Deze versie komt waarschijnlijk pas eind 2022 uit. Dit verklappen de screenshots over de eerste functies van Android 13. Ben jij meertalig opgevoed? Vanaf Android 13 kun je per app een andere taal instellen. Zo spreekt WhatsApp bijvoorbeeld Spaans, terwijl Facebook Messenger volledig in het Engels met je communiceert.

Jon Prosser, een bekende naam in het geruchtencircuit, laat weten dat de presentatie van de Samsung Galaxy S21 FE plaatsvindt op 3 januari. Diezelfde bron liet eerder weten dat dat een dag later zou zijn. Waarom Samsung de onthulling een dag heeft vervroegd, is onbekend. Omcirkel maandag 3 januari dus alvast maar in de agenda. De datum waarop de toestellen daadwerkelijk in de winkels liggen is onveranderd gebleven: 11 januari. Het pre-orderen van het toestel is volgens geruchten niet mogelijk. Heb je interesse in de S21 FE, dan moet je er in januari dus waarschijnlijk snel bij zijn.

Bij de naam Philips zul je waarschijnlijk niet direct denken aan smartphones, maar desondanks heeft het bedrijf een smartphone gepresenteerd. Het gaat om de Philips PH1, die omgerekend iets meer dan 69 euro kost. Een versie met meer opslagruimte kost omgerekend 107 euro. Het is onduidelijk of het apparaat ook naar Europa komt. De Philips-telefoon is dus heel goedkoop, maar dat betekent niet per se dat de specificaties enorm tegenvallen. Het toestel heeft bijvoorbeeld een groot 6,5 inch-scherm met een hd-resolutie en kleine notch bovenin. In de inkeping zit een bescheiden 5 megapixel-selfiecamera, terwijl voor het maken van normale foto’s een dubbele camera achterop aanwezig is.

Middels een blogbericht laat Motorola weten welke smartphones een update naar Android 12 krijgen, zo ontdekte Android Planet. Het gaat om in totaal 29 toestellen, die overigens niet allemaal in de Benelux zijn uitgebracht. De meeste smartphones zijn hier echter gewoon te koop. De duurste smartphones van Motorola – zoals de Edge 20 Pro en Moto G200 – worden voorzien van Android 12, maar ook veel goedkopere smartphones. Het bedrijf zegt in februari 2022 te beginnen met de uitrol van Android 12, maar niet wanneer gebruikers de update precies kunnen verwachten. Ook weten we niet welke telefoons de nieuwe Android-versie eerst krijgen.

De Huawei P50 Pocket lijkt qua vormfactor totaal niet op de eerder uitgebrachte Huawei Mate X of Mate Xs. Het gaat namelijk om een klaptelefoon, die veel doet denken aan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Flip 3. Het scherm aan de binnenzijde heeft uitgeklapt een grootte van 6,9 inch en resolutie van 2790 bij 1188 pixels. Er is gekozen voor een oled-scherm, waardoor kleuren er vanaf spatten. Een tweede display is te vinden aan de buitenkant. Dat is rond, 1,04 inch groot en heeft een resolutie van 340 bij 340 pixels. Op dat schermpje kun je onder andere informatie zien zoals het weerbericht en tijd, maar ook knoppen gebruiken voor de bediening van verschillende Huawei-apps.

