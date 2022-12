Android Auto krijgt WhatsApp-belfunctie (Android-nieuws #51)

WhatsApp laat je nu bellen via WhatsApp en de onthullingsdatum van de Samsung Galaxy S22 is gelekt. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De kans is klein dat volgend jaar de Samsung Galaxy A74 verschijnt. Een bron meldt schrijft dat er geen aanwijzingen zijn dat Samsung momenteel met de A74 bezig is. Normaliter duiken een aantal maanden van te voren allerlei details op van nieuwe Samsung-telefoons, zoals de specificaties en firmware.

Over de Galaxy A74 is echter nog helemaal niets gelekt. Daarom lijkt het erop dat het toestel (voorlopig) niet op de planning staat. Van andere Galaxy A-telefoons die volgend jaar moet verschijnen – de Galaxy A54 en A34 – is daarentegen al wel het nodige gelekt. Deze telefoons worden begin 2023 verwacht.

WhatsApp is de meest gebruikte chat-app, terwijl er ook heel veel Android Auto-gebruikers zijn. Beide apps krijgen regelmatig updates en nu is er een toffe functie uitgebracht. Het is al een tijd mogelijk om gesprekken te voeren via WhatsApp en dat kan nu ook met Android Auto.

Verschillende gebruikers melden nu dat ze de optie zien als ze het systeem voor in de auto gebruiken. Als je de informatie opent van een bepaalde contactpersoon, kun je diegene nu ook bellen via WhatsApp. Logischerwijs is het niet mogelijk om videogesprekken te voeren als je in de auto zit.

De datum waarop OnePlus de OnePlus 11 wereldwijd aankondigt, is bekend: 7 februari 2023. Op die dag, om 15.00 uur Nederlandse tijd, vindt er een evenement plaats in New Dehli, India, waarbij we alles te weten komen over het nieuwe vlaggenschip. Daarmee is de fabrikant later dan afgelopen jaar. De OnePlus 10 Pro werd namelijk al gepresenteerd op 11 januari.

In een persbericht laat het bedrijf weten dat twee iconische functies sowieso aanwezig zijn op het nieuwe toestel. Het gaat om de Alert Slider, die ontbreekt bij de OnePlus 10T. Met het schuifje wissel je snel tussen geluidsprofielen. Ook wordt er weer samengewerkt met camerafabrikant Hasselblad.

Android Authority heeft via een betrouwbare bron alle smartphoneplannen van Google van de aankomende drie jaar gekregen. Daardoor weten we precies wat het bedrijf voor plannen heeft qua toestellen, aantallen en hoe ze de foldable-markt willen aanvliegen. Daarbij meldt de website wel dat de plannen in de praktijk kunnen afwijken, als telefoons bijvoorbeeld niet zo goed blijken te verkopen.

We krijgen een opvolger voor de Google Pixel 6a. Het gaat om een betaalbaar toestel met mindere specificaties dan de Pixel 7-telefoons. Natuurlijk is daar ook een lagere prijs mee gemoeid. Meer over deze ‘Lynx’ krijgen we te horen rond de Google I/O-ontwikkelaarsconferentie, die in april of mei plaatsvindt.

Samsung Galaxy S22-familie

Door Ice Universe, een bekende Samsung-lekker, weten we de waarschijnlijke datum voor Galaxy Unpacked 2023. Volgens de persoon achter het account kun je woensdag 1 februari 2023 alvast in je agenda omcirkelen.

Een andere bron laat daarbij weten dat de presentatie zal plaatsvinden in de Verenigde Staten om 10.00 uur plaatselijke tijd. Aangezien Amerika verschillende tijdzones kent is het nog onbekend wat de Nederlandse aanvangstijd is. Galaxy Unpacked voor de Samsung Galaxy S22-serie begon om 16.00 uur, dus we gaan stiekem uit van die tijd.

