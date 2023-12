Android Auto-update en Samsung Galaxy A55 (Android-nieuws #51 2023)

Android Auto heeft een update gekregen en de Samsung Galaxy A55 is gelekt. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Galaxy A54 is één van de populairste midrangers van Samsung. Dat is niet zo gek, want de smartphone biedt een uitgebalanceerd pakket aan features voor een redelijke prijs. We waren in onze review van de A54 dan ook best enthousiast, al vonden we het toestel door de Exynos 1380-chip wel relatief langzaam aanvoelen.

Inmiddels staat zijn opvolger al te trappelen. Sammobile publiceerde de eerste testresultaten van de Exynos 1480-processor die in de Samsung Galaxy A55 zit. Die vallen niet mee. Op single core-gebied scoort deze chip slechts 7 procent beter dan zijn voorganger. De multi core-prestaties, belangrijk als je veel apps tegelijk opent, laten een grotere verbetering zien van ongeveer 25 procent.

→ Samsung Galaxy A55 wordt niet veel sneller

Smartphonemaker ZTE heeft de Nubia Z60 Ultra gepresenteerd, kort nadat ze ook de RedMagic 9 Pro hebben uitgebracht. De Z60 Ultra heeft een aantal dingen gemeen met de Gaming-smartphone van RedMagic. Zo draaien ze beide op de Snapdragon 8 Gen 3-chip. Deze chip is razendsnel en erg energiezuinig, zodat hij de zwaarste games en apps urenlang aankan.

Ook de batterij in de Z60 Ultra is groot: 6000 mAh. Deze laadt met 80 Watt op, wat betekent dat de telefoon met een half uurtje van 0 naar 100 procent laadt. Deze grote batterij zit verwerkt in een grote behuizing. Het amoled-scherm heeft een grootte van 6,8 inch, heeft een ververssnelheid van 120Hz en de zijkanten van de smartphone zijn vlak.

→ Dit is de Nubia Z60 Ultra

Om maar direct met de deur in huis te vallen: ja, een op het stopcontact aangesloten telefoonoplader verbruikt stroom. Ook wanneer er geen smartphone aan gekoppeld is. Het gaat echter om relatief weinig energie, dus de stroomkosten zullen niet snel de pan uitrijzen. Toch is het wél verstandig om een ongebruikte oplader uit het stopcontact te halen.

Zodra je een oplader aansluit op het stopcontact, verbruikt hij energie, ook wanneer je geen apparaat (in dit geval een smartphone) oplaadt. Dit stiekeme energietappen wordt ook wel ‘sluipverbruik’ genoemd. Hoeveel stroom er precies doorheen gaat, hangt van de specifieke adapter af.

→ Verbruikt een oplader stroom zonder telefoon?

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met Android Auto breng je jouw mobiele apps naar het scherm van je auto. De software staat echter niet bekend om de goede personalisatie, want bijvoorbeeld de mogelijkheid om een eigen achtergrond of kleurthema’s te selecteren, ontbreekt.

Het viel de redactie van 9to5Google op dat Android Auto met de nieuwste update wel een soort personalisatie-optie heeft gekregen. De vormen van de icoontjes in het menu, passen zich nu aan op de software van de verbonden smartphone. Daarmee herken je de softwareschil van jouw fabrikant nu ook op Android Auto.

→ Android Auto-iconen matchen schil van smartphone

De OnePlus 12R wordt samen met de reguliere OnePlus 12 uitgebracht in Europa. Dat maakte OnePlus eerder bekend. De OnePlus 12 is begin december 2023 officieel aangekondigd door de fabrikant en ondertussen in ‘ie in China verkrijgbaar. In Nederland moeten we iets langer op de smartphones wachten.

Omdat de OnePlus 12R nog niet in China is gelanceerd, weten we nog weinig over de smartphone. Tot nu, want de betrouwbare lekker Max Jambor heeft alle specificaties van het R-model gedeeld. De smartphone draait volgens de bron op een Snapdragon 8 Gen 2-chip die uit 2022 stamt, maar nog steeds razendsnel is.

→ OnePlus 12R krijgt deze specificaties