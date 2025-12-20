OnePlus 15R en de goedkoopste Samsung-telefoon (Android-nieuws #51)

De OnePlus 15R is aangekondigd en we weten meer over de goedkoopste Samsung voor 2026. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Na de lancering van de OnePlus 13 en OnePlus 13R begin dit jaar en de OnePlus 15 in november, maakt OnePlus het kwartet op de valreep van dit jaar compleet met de OnePlus 15R. Die heeft een vanafprijs van 699 euro en is vanaf 15 januari 2026 leverbaar.

De OnePlus 15R heeft een razendsnelle chip onder de motorkap, de Snapdragon 8 Gen 5. Het is dus niet de Elite-editie die we kennen van de OnePlus 15, maar nog steeds een erg rappe chip. Ook voor het spelen van zware games is de 15R krachtig genoeg. Standaard heeft de 15R een werkgeheugen van 12 gigabyte en opslagcapaciteit van 256 gigabyte.

→ Alles over de gloednieuwe OnePlus 15R

De Galaxy A-telefoons zijn erg populair, vooral vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding. De allergoedkoopste smartphones van het bedrijf vallen binnen de Galaxy A0x-reeks. Zo bracht Samsung dit jaar (weliswaar niet in Nederland) de Galaxy A06 uit en binnenkort zou er een opvolger verschijnen.

Over de Galaxy A07 is nog niet zo heel veel bekend, maar door nieuwe informatie weten we nu iets meer. De 5G-uitvoering van het toestel, de Galaxy A07 5G, zou helaas niet sneller worden dan zijn voorganger.

→ ’Samsung Galaxy A07 krijgt geen nieuwe chip’

Eerder deze maand schreven we dat iDEAL in 2026 gaat verdwijnen. Daar blijft het niet bij, want nu is bekend geworden dat ook iDIN stopt. De Nederlandse identiteitsapp wordt overgenomen door het Belgische itsme. iDIN kun je al een jaar of tien kennen als de dienst om online een identificatiebewijs te laten zien.

Het werd destijds geïntroduceerd als een samenwerkingsverband van enkele Nederlandse banken. Met iDIN kunnen online bezoekers bewijzen wie ze zijn door eenmaal in te loggen bij hun bank. Dit wordt straks mogelijk gemaakt door itsme.

→ iDIN wordt itsme

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Samsung Galaxy A36 en Galaxy A56 behoren tot de populairste midrange smartphones van dit moment. Inmiddels zijn hun opvolgers in de maak en daar hoeven we mogelijk niet lang meer op te wachten. Volgens SamMobile staat de release van de Samsung Galaxy A37 en A57 gepland voor februari 2026. Hun voorgangers kwamen vaak in maart of april uit.

Er is ook slecht nieuws. Samsung zou de prijs van de meeste smartphones in zijn A-serie met zo’n 11 dollar willen verhogen. Voor de Galaxy A57 zou het verschil 22 dollar kunnen zijn. Dat zijn geen enorme bedragen, maar leuk is het natuurlijk niet.

→ ‘Release Samsung Galaxy A37 en A57 in februari’

In september schreven we uitgebreid over het volledige nieuwe herontwerp van Google Home. Eén van de onderwerpen van dat artikel was de migratie van je apparaten in de Nest-app naar de Google Home-app, een proces dat sinds 2023 is ingezet. Dat zou heel soepel moeten verlopen, maar in de praktijk is dat vaak anders.

Enkele pijnpunten van veel eigenaren zijn foutmeldingen bij het migreren van een Nest-account naar Google-account, connectiviteitsproblemen, onvolledige apparaatsynchronisatie, verlies van functies en allerlei bugs in de Google Home-app of tijdens het installatieproces.

→ Google Home-migratie allesbehalve soepel