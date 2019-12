Uiteraard sluiten we 2019 niet af zonder ons nieuwsoverzicht. Ook afgelopen dagen hebben we alle ontwikkelingen rondom Android bijgehouden. Was je afgelopen druk in de weer met kerst? Geen probleem. Dankzij ons Android-nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer bijgepraat.



Gerucht: Samsung Galaxy Note 10 Lite kost 609 euro

De officiële specs en prijs van de Samsung Galaxy Note 10 Lite zijn verschenen. Het toestel moet 609 euro gaan kosten en begin 2020 verkrijgbaar zijn. Roland Quandt is een bekende Duitse techjournalist die veel informatie naar buiten brengt over nog aan te kondigen smartphones. In nieuwe info claimt hij dat de prijs van de Samsung Galaxy Note 10 Lite 609 euro wordt.

Rechter: Xiaomi mag smartphones in Nederland blijven verkopen

Goed nieuws voor Xiaomi. De Chinese fabrikant mag in Nederland smartphones blijven verkopen. Tijdens een kort geding verwierp de Nederlandse rechter de aanklacht tegen de telefoonfabrikant. Dat blijkt uit een vonnis dat door de rechtbank van Den Haag online is gezet. Het kort geding was aangespannen door Fractus, een Spaans netwerkcommunicatiebedrijf. Tijdens de uitspraak, die op 10 december 2019 plaatsvond, heeft de rechter het geëiste verkoopverbod verworpen. Dit betekent dat Xiaomi-telefoons in Nederland verkocht mogen blijven worden.

Oppo Reno 3 (Pro) 5G officieel: eerste blik op de OnePlus 8 Pro

Oppo heeft de Reno 3 en Reno 3 Pro officieel onthuld. De smartphones hebben vijf camera’s, verschijnen in bijzondere kleuren en ondersteunen 5G. Omdat Oppo en OnePlus zusterbedrijven zijn, geeft de Reno 3 Pro een voorproefje van hoe de OnePlus 8 Pro eruit komt te zien. Oppo presenteerde de Reno 3-serie op een eigen evenement in China. De aankondiging komt niet als een verrassing. In de afgelopen weken doken er al regelmatig Reno 3-geruchten op. Ook was al bekend dat tweede kerstdag de datum zou zijn voor deze presentatie.

‘Samsung Galaxy S11 wordt S20 en presentatie is op 11 februari’

De afgelopen dagen verschenen er verschillende geruchten over het nieuwe vlaggenschip van Samsung. Zo zou de fabrikant kiezen voor Galaxy S20 als naam. Ook is een nieuwe datum genoemd voor de lancering van de toestellen, namelijk 11 februari 2020. Samsung zou niet kiezen voor de naam Galaxy S11 voor de aankomende toestellen van de fabrikant. In plaats daarvan zou de Zuid-Koreaanse producent gaan voor Samsung Galaxy S20. Of het klopt is uiteraard nog de vraag, maar het zou kunnen wijzen op een nieuw begin van Samsung.

‘Samsung Galaxy Fold 2 wordt gemaakt van glas om krassen te voorkomen’

De Samsung Galaxy Fold 2 wordt ‘s werelds eerste telefoon met een scherm van ultradun glas. Dit materiaal moet ervoor zorgen dat het display minder snel krast. De Samsung Galaxy Fold is nog niet eens te koop in Nederland, maar de geruchtenmolen over zijn opvolger is al in volle gang. Volgens telecominsider Ice universe krijgt de Galaxy Fold 2 namelijk een glazen laagje op het scherm. Het huidige model heeft een bovenlaag van plastic. Deze materiaalsoort is flexibeler dan glas, maar wel kwetsbaarder.

