Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Gerucht: OnePlus 9 krijgt 4500mAh-accu, kan draadloos opladen en krijgt een 50 megapixel camera.

De OnePlus 9 wordt één van de drie nieuwe toestellen die we begin 2021 denken te gaan zien. Volgens een bron van de website 91Mobiles krijgt het toestel een accu met een capaciteit van 4500mAh. De OnePlus 8 had nog een batterij van 4300mAh aan boord. Daarnaast kan de OnePlus 9 ook draadloos worden opgeladen en dat is opmerkelijk. Vooralsnog is die functie namelijk alleen voorbehouden aan de OnePlus 8 Pro.

Er zijn nog meer geruchten verschenen, naar verluidt wordt het toestel voorzien van een camera met 50 megapixel. Ook is er een 20 megapixel ultragroothoeklens aanwezig.

‘OnePlus 9 Lite lijkt veel op voorganger Oneplus 8T’

Nog een nieuwtje aan het OnePlus-front. Dankzij een insider van Android Central komen we steeds meer over de OnePlus 9 Lite te weten. Het iets goedkopere toestel is voorzien van een Snapdragon 865-processor, aldus Android Central. Dit is dezelfde chipset als in de OnePlus 8T.

De vergelijking tussen beide toestellen houdt hier niet op. De Android-nieuwswebsite verwacht namelijk meer overeenkomsten tussen de OnePlus 9 Lite en OnePlus 8T.

‘Verkoopprijs Samsung Galaxy S21-serie start vanaf 879 euro’

De mogelijke verkoopprijzen van de Samsung Galaxy S21-serie zijn bekend. De S21 en S21 Plus zijn waarschijnlijk iets lager geprijsd dan hun voorgangers. Voor de S21 Ultra ziet de prijsstelling er minder voordelig uit.

Als de prijzen kloppen, is de Galaxy S21 120 euro goedkoper zijn dan zijn directe voorganger. De Galaxy S20 kostte bij de lancering namelijk 999 euro. Voor de Samsung Galaxy S21 Plus is de prijsdaling wat minder indrukwekkend. Met 20 euro verschil is de prijsvermindering bijna te verwaarlozen. Er is echter ook slecht nieuws: de Galaxy S21 Ultra kost waarschijnlijk 50 euro meer dan zijn voorganger.

OnePlus: “eerste smartwatch verschijnt begin volgend jaar”

Pete Lau, mede-oprichter van OnePlus, heeft via Twitter laten weten dat het bedrijf (weer) werkt aan een eigen smartwatch. Dit apparaatje wordt begin volgend jaar uitgebracht. Verdere details geeft de oprichter helaas niet.

Enkele jaren geleden werkte het bedrijf al aan een horloge met Android Wear, wat inmiddels omgedoopt is tot Wear OS. Toen liet Lau al weten dat dat horloge klaar was voor productie, maar toch werd het hele product geschrapt.

Xiaomi Mi 11 wordt gepresenteerd op 28 december

28 december presenteert Xiaomi de Mi 11, het eerste toestel met de nieuwe Snapdragon 888-chip. Het gaat om een lancering in China, waarschijnlijk volgt er begin 2021 een Europese onthulling. De nieuwe Snapdragon 888-processor belooft flinke verbeteringen op verschillende gebieden. Daarbij kun je denken aan betere prestaties op het gebied van processorkracht, grafische resultaten en accuduur.

De Chinese smartphone-fabrikant wil met deze vroegere onthulling de strijd aangaan met andere merken die begin volgend jaar al hun vlagenschepen onthullen.

