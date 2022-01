Het beste Android-nieuws: Xiaomi 12 officieel, OnePlus 10 Pro en meer

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

We wisten al dat de Xiaomi 12 deze week gepresenteerd zou worden en nu is het toestel officieel uit de doeken gedaan. De opvolger van de Mi 11 onderscheidt zich heel duidelijk door het formaat. De smartphone heeft een 6,28 inch-amoled-scherm, wat relatief compact is. De meeste Android-toestellen hebben tegenwoordig een scherm van 6,5 inch of groter. Het display heeft overigens een full-hd-resolutie en hoge ververssnelheid van 120Hz. Volgens de Chinese fabrikant is de Xiaomi 12 compacter dan de iPhone 13 en met 180 gram ook niet al te zwaar. Door de compacte behuizing moet het makkelijker zijn om de telefoon met één hand te bedienen.

Het Chinese Oppo werkt net als alle andere fabrikanten aan een nieuwe smartphone-lineup voor 2022. Renders van de Oppo Find X4 Pro – of Find X5 Pro, aangezien nummer 4 een ongeluksgetal is in China – verschenen op het Twitter-account van de bekende lekker OnLeaks. De renders vallen vooral op door het bijzondere camera-ontwerp. Het eiland waarin de lenzen zich bevinden is namelijk niet vierkant of rechthoekig, zoals dat bij de meeste smartphones het geval is. Aan de onderkant loopt de cameramodule schuin af. Dit geeft de smartphone een herkenbaar ontwerp. Verder lijkt het toestel behoorlijk op zijn voorganger, de Oppo Find X3 Pro.

De toekomst van auto’s ligt bij elektrisch rijden. Om van benzinepomp naar laadpaal te gaan investeert de industrie vele miljarden. Ook telefoonbedrijven als Xiaomi, Samsung en Oppo doen een duit in het zakje, al lijkt dit op het eerste gezicht een vreemde combinatie. Wat weet een telefoonmaker immers van auto’s? Hierbij een overzicht van telefoonmerken die de komende jaren (ook) auto’s gaan maken, en waarom ze dit doen. Omdat we een Android-website zijn, laten we de mysterieuze Apple Car buiten beschouwing.

De aankondiging van de OnePlus 10 Pro komt steeds dichterbij. Nieuwe renders en een video van het toptoestel tonen een strakke smartphone met een opvallend camerasysteem. De gelekte renders en de video zijn afkomstig van het Chinese Weibo. Hier lekken wel vaker vroegtijdig details uit over nieuwe smartphones. De OnePlus 10 Pro lijkt zich net als zijn voorganger, de OnePlus 9 Pro, te richten op camerakwaliteit. De lenzen van de 10 Pro zien er imposant uit en zijn flink gegroeid. Verder valt de flitser op, die strak door OnePlus is weggewerkt. De fabrikant ontwikkelde het camerasysteem opnieuw in samenwerking met Hasselblad.

Google bracht Android 12 in oktober uit en sindsdien rollen steeds meer merken updates uit voor toestellen. Onder meer Nokia, Samsung, OnePlus en Asus verspreiden Android 12 al onder hun (duurdere) toestellen. Xiaomi start daar in het eerste kwartaal van 2022 mee, zo is via een blogpost bekendgemaakt. De fabrikant geeft ook een lijst vrij van smartphones die in principe Android 12 krijgen. We noemen hier bewust ‘in principe’, want Xiaomi zegt dat de lijst mogelijk kan veranderen. Het overzicht is bovendien niet compleet: volgens Xiaomi krijgen ‘resterende’ smartphones ‘later’ een update. Over welke toestellen het merk het heeft, blijft vooralsnog onduidelijk.

