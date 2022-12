Toch een Samsung Galaxy S22 FE in 2023? (Android-nieuws #52)

De Samsung Galaxy S22 FE komt er mogelijk alsnog en we kunnen straks veel beter inzoomen op onze smartphones. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Volgens een bron komt Samsung volgend jaar misschien toch met de Galaxy S22 FE. Opvallend, want onlangs schreven we juist dat het bedrijf geen plannen had om het toestel uit te brengen. Volgens de bron zou de Fan Edition uit worden gebracht in plaats van de geannuleerde Galaxy A74.

Tot nu toe is er geen informatie verschenen over de S22 FE, waardoor veel mensen twijfelen of ‘ie wel (of niet) komt. De Galaxy S21 FE werd begin januari 2022 gepresenteerd, maar bij een eventuele S22 FE hoeven we dat niet te verwachten. Mogelijk verschijnt de telefoon later in 2023 op een Unpacked-evenement.

→ Komt er toch een Samsung Galaxy S22 FE?

Eén van de eerste nieuwe smartphones van 2023 wordt de OnePlus 11. Het nieuwe vlaggenschip is de afgelopen weken veelvuldig gelekt en OnePlus heeft inmiddels een datum aangekondigd voor de officiële onthulling (7 februari). Nu komt het bedrijf met scherpe afbeeldingen, die de nieuwe smartphone in vol ornaat laten zien.

De OnePlus 11 verschijnt in twee kleuren (groen en zwart) en heeft een ander design dan zijn voorgangers, de OnePlus 10 Pro en 10T. Met name de achterkant is anders; we zien een groot, rond camera-eiland dat meer in het oog springt.

→ Zo ziet de OnePlus 11 eruit

Meerdere gebruikers van de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro maken melding van een vervelend en vooral opvallend probleem. Het glas aan de achterkant, dat de twee (of drie) cameralenzen van de smartphones beschermt, blijkt opeens te barsten. Op Twitter en Reddit zijn hierover de nodige klachten en foto’s verschenen.

Het opmerkelijke is dat de gebruikers aangeven niets raars met hun Pixel 7-telefoons te hebben gedaan, maar het glas toch opeens is gebarsten. Zo hebben ze hun smartphone niet laten vallen of ergens tegenaan gestoten.

→ Lees meer over de problemen met de Pixel 7 (Pro)

Er is een stel Samsung Galaxy S23-renders verschenen. Volgens de bron gaat het om de eerste officiële marketingafbeeldingen, waarop twee toestellen uit de aankomende Samsung Galaxy S23-serie te zien zijn. Naast het basismodel (Samsung Galaxy S23) verschijnen ook de Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra.

Het S23 Plus-model is te zien in het roze (of paars), terwijl de Ultra in het groen te aanschouwen is. Dit zijn nieuwe kleuren die we veel op al het promotiemateriaal zullen zien, maar natuurlijk verschijnen de smartphones ook in andere kleuren.

→ Beelden van Samsung Galaxy S23 Plus en S23 Ultra gelekt

LG maakt zelf geen telefoons meer, maar blijft wel technologie ontwikkelen voor andere bedrijven. Begin januari presenteert de fabrikant tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas een variabele optische zoomcamera voor smartphones.

Met deze camera kun je tussen de 4 en 9 keer optisch inzoomen. Dat is erg bijzonder. De Google Pixel 7 Pro heeft bijvoorbeeld alleen een camera waarmee je 5 keer optisch inzoomt. Als je het beeld nóg dichterbij haalt, gebruikt Google Super Res Zoom. Dat is een combinatie van optische en digitale zoom, die altijd tot kwaliteitsverlies leidt.

→ Zo wordt optische zoom een stuk beter