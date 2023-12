Google Maps en Samsung Galaxy Xcover 7 (Android-nieuws #52 2023)

Google Maps schrapt een handige functie en de stevige Samsung Galaxy Xcover 7 is gelekt. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Dat Samsung werkt aan een nieuwe stevige smartphone in de vorm van de Galaxy Xcover 7, is al een tijdje geen geheim meer. Nu zijn we echter meer te weten gekomen over de specificaties van het toestel. De bekende telecominsider Roland Quandt deelt op X (voorheen Twitter) informatie over de telefoon.

Zo zou de Galaxy Xcover 7 een groot 6,6 inch-scherm krijgen met een full-hd-resolutie. De vorige rugged smartphone, de Galaxy Xcover 6 Pro, heeft overigens ook een scherm met dit formaat en dezelfde resolutie. Daarnaast heeft Quandt het over 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Dat is niet heel bijzonder, maar voor de meeste gebruikers voldoende.

→ Samsung Galaxy Xcover 7-specificaties gelekt

De OnePlus 12 wordt tijdens een lanceringsevent op 23 januari 2024 gelanceerd. Het merk heeft recent ook naar buiten gebracht dat ook de OnePlus 12R tijdens deze show gelanceerd wordt.

Het techbedrijf bevestigt met de eerste afbeeldingen dat de OnePlus 12R voorzien wordt van twee kleuropties: grijs en blauw. De smartphone wordt in India, Noord-Amerika en Europa uitgebracht. Oorspronkelijk waren smartphones uit de “R”-serie niet verkrijgbaar buiten India. Met de 12R komt daar dus verandering in.

→ Dit zijn de eerste OnePlus 12R-beelden

Navigeren in je auto met Google Maps kan op meerdere manieren. Het gebruik van Android Auto is makkelijk en veiliger door de grote knoppen en beperkt aantal apps die je tijdens het rijden kunt gebruiken. Maar voor wie geen Android Auto heeft, is ook de mobiele versie van de Google Maps-app geoptimaliseerd voor tijdens het rijden.

Dat is de ‘Driving Mode’ (rijstand) van Google Maps. Deze modus maakt het navigeren met je smartphone makkelijker en veiliger door de vormgeving aan te passen. Zo zijn iconen groter, is tekst duidelijker en vind je onderin beeld grote knoppen voor snelle instellingen. De overzichtelijke rijmodus gaat echter verdwijnen in februari 2024.

→ Google Maps rijstand verdwijnt in 2024

Volgens lekker Roland Quandt verschijnt de verwachte Nothing Phone (2a) in twee versies: eentje met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, of een met 12GB en 256GB. Dit past bij een vergelijkbare set aan keuzes die je bij eerdere smartphones van Nothing kreeg.

De meest opvallende informatie is desondanks niet het werkgeheugen of hoeveel opslag er aan boord zit. De Nothing Phone (2a) gaat volgens de lekker 400 euro kosten. Om dit te vergelijken met de eerste Nothing Phone: deze had op de release een adviesprijs van 469 euro voor het basismodel.

→ Prijs van de Nothing Phone (2a) is gelekt

Op het moment van schrijven zien we bij een overgroot deel van de Android-smartphones op de markt een 5000 mAh-accu. Dat er in de komende jaren grotere batterijen aan gaan komen, is vrijwel zeker. Samsung lijkt echter bezig te zijn met het aanbieden een flinke batterijduur bij de Samsung Galaxy M15: een onbescheiden 6000 mAh.

Deze batterijcapaciteit zien we momenteel bij een handjevol fabrikanten: de Asus ROG Phone 7, enkele smartphones van Poco en Samsung’s eigen Galaxy M34. Een normale smartphonegebruiker komt met 5000 mAh meestal uit de voeten.

→ Hele grote accu voor Samsung Galaxy M15