Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Lees verder na de advertentie.

‘Dit zijn de eerste specificaties van de Sony Xperia 1 III’

De geruchten zijn online gezet door TheGalox_, een onbekend Twitter-account dat veel tweet over smartphones en (aankomende) gadgets. Het nieuws nemen we daarom met een korrel zout. Volgens de Twitteraar krijgt de Xperia 1 III een scherm van 6,5 inch, net zoals de Xperia 1 II. Ook de resolutie is identiek met 3840 bij 1644 pixels, oftewel 4K.

De Xperia 1 III is verder uitgerust met de Snapdragon 888-processor, 8GB werkgeheugen en 256GB interne opslag.

→ Lees verder over de specificaties van de Sony Xperia 1 III

Video: ZTE Axon 20 5G met frontcamera achter scherm uit elkaar gehaald

De ZTE Axon 20 5G is ‘s werelds eerste smartphone met een selfiecamera achter het display. De smartphone bevat twee schermen, waaronder een kleine vierkante met een lage resolutie. Die is geplaatst voor de selfiecamera, zodat deze (als dat schermpje aanstaat) onzichtbaar wordt. Althans in theorie, want verschillende hands-ons laten zien dat er nog steeds verkleuring te zien is op de plek van de frontcamera.

→ Lees verder over de teardown van de ZTE Axon 205G

Gerucht: Samsung Galaxy Z Flip 3 komt ook als betaalbaar 4G-model

Volgend jaar verwachten we meerdere opvouwbare smartphones van Samsung. Eén daarvan is de opvolger van de Galaxy Z Flip. Een nu verschenen modelnummer geeft al enkele belangrijke dingen weer.

De informatie komt van GalaxyClub die het vermeende modelnummer van het aankomende toestel heeft gevonden: SM-F720F. Dankzij dit nummer weten we dat het toestel ook in Europa verschijnt.

Daarnaast weten we zo dat het gaat om een smartphone met een 4G-verbinding. Modellen van de fabrikant met 5G-mogelijkheden hebben namelijk allemaal een letter b op het einde.

→ Lees verder over de Samsung Galaxy Z Flip 3

Xiaomi Mi 11 officieel: eerste smartphone met nieuwe Snapdragon 888-processor

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft de Mi 11 officieel gepresenteerd. Een lancering in Europa wordt begin 2021 verwacht. Het is de eerste smartphone met de Snapdragon 888-chip, maar de smartphone heeft op heel wat meer punten veel te bieden.

Het amoledscherm is maar liefst 6,81 inch groot en bevat een hoge QHD-resolutie. De ververssnelheid is maximaal 120Hz, Het scherm kan een miljard kleuren laten zien en is voorzien van een laagje Gorilla Glass Victus om krassen en beschadigingen tegen te gaan. Er is een gaatje aanwezig voor de frontcamera, daarmee schiet je selfies van maximaal 20 megapixel.

→ Lees verder over de aankondiging van de Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro renders tonen een vernieuwd en enorm camera-eiland

Het meest verassende onderdeel van de Xiaomi Mi 11 Pro render is het ontwerp van het camera-eiland. De achterkant is hiermee totaal anders dan de dat van de Mi 11. Dit zogenaamde basismodel van de Mi 11-serie heeft drie lenzen verwerkt in een vierkante camerabult met afgeronde hoeken. De Mi 11 Pro heeft daarentegen vier camera’s en een veel groter camera-eiland.

→ Lees verder over de Xiaomi Mi 11 Pro renders