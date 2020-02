Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Geen probleem! Met ons Android-nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer bijgepraat.



Motorola Moto G8 Power officieel: 5000 mAh-accu, vijf camera’s en Android 10

Motorola heeft de Moto G8 Power aangekondigd, een smartphone die opvalt door de enorme 5000 mAh-accu en viervoudige camera achterop. Het toestel is begin maart te koop in Nederland voor 229,99 euro. Motorola bracht eind vorig jaar al de Moto G8 Plus uit en komt nu met de Moto G8 Power. Het toestel onderscheidt zich – zoals de naam al doet vermoeden – vooral door de accuduur. Het toestel heeft een enorme batterij van 5000 mAh-accu, die volgens Motorola ruim twee dagen mee moet gaan. Daarnaast is snelladen (met 18 Watt) aanwezig, waardoor de accu relatief snel weer vol zit.

→ Lees verder over de Motorola G8 Power

Maandelijkse beveiligingsupdates voor Samsung Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite

Heb je een Samsung Galaxy S10 Lite of Note 10 Lite gekocht? Dan kun je rekenen op maandelijkse beveiligingsupdates. Hiermee blijf je de komende tijd up-to-date en beschermd tegen kwetsbaarheden in Android. Samsung gaat de nieuwe Galaxy S10 Lite en Galaxy Note 10 Lite maandelijks voorzien van een Android-beveiligingspatch. Dit is te lezen op de officiële updatepagina van de fabrikant (via Sammobile), waar van alle toestellen te zien is hoevaak ze updates krijgen. Ondanks dat de Lite-toestellen goedkoper zijn en over minder krachtige hardware beschikken, worden ze wel net zo vaak bijgewerkt als de normale S10 en Note 10.

→ Lees verder over de updates voor de Samsung Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite



Poco X2 met 120Hz-scherm officieel: dit zijn de specificaties

Smartphonemerk Poco heeft zijn tweede smartphone officieel gelanceerd in India. Veel specificaties van de Poco X2, inclusief vloeistofkoeling en 120Hz-scherm, waren al bekend. Nu weten we het volledige lijstje. Zoals verwacht is de Poco X2 identiek aan de Redmi K30, behalve dan de naam die op de behuizing staat. Dat maakt het een interessant toestel, met enkele specificaties waar het vlaggenschepen mee achter zich laat. Wil je weten wat de verschillen zijn met het vorige model? Lees dan onze vergelijking tussen de Pocophone F1 en Poco X2.

→ Lees verder over de gepresenteerde Poco X2

‘OnePlus 8 en 8 Pro worden in maart of april aangekondigd’

Mogelijk worden de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro dit jaar eerder aangekondigd dan verwacht. Het Chinese bedrijf zou de nieuwe smartphones al eind maart of in april willen presenteren. Dit meldt de doorgaans betrouwbare smartphone-insider Ishan Agarwal op Twitter. OnePlus kondigt nieuwe toestellen doorgaans in mei aan, maar zou nu kiezen voor een onthulling eerder in het jaar. Agarwal heeft het over ‘eind maart of april’, maar een specifieke datum is nog niet bekend.

→ Lees verder over de mogelijke aankondiging van de OnePlus 8

Google Maps is jarig: de geschiedenis van de kaartendienst in 7 mijlpalen

Google Maps mag alweer vijftien kaarsjes uitblazen. In betrekkelijk korte tijd heeft de kaarten- en navigatiedienst de wereld veroverd. Afgelopen week hebben we teruggeblikt op de geschiedenis van Google Maps aan de hand van enkele bepalende momenten. Wist je bijvoorbeeld dat de mappendienst niet door Google zelf is ontwikkeld, maar door een Australische startup? En wist je dat Google Maps eerst helemaal geen navigatiemogelijkheden had? Ter ere van de vijftiende verjaardag heeft de app een grote update gekregen.

→ Lees verder over de geschiedenis van Google Maps