Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Gerucht: Samsung Galaxy A52 5G krijgt ‘vloeiend’ scherm

Bronnen van Sammobile bevestigen dat de Galaxy A52 en de Galaxy A72 beide een 90Hz-scherm krijgen. Voor de Galaxy A52 5G zou een 120Hz-scherm op de planning staan, een verversingssnelheid die we nu alleen bij high-end toestellen zien. Een hogere verversingssnelheid betekent dat het scherm zichzelf vaker per seconde ververst, waardoor het beeld vloeiender oogt, games beter speelbaar zijn en websites prettiger lezen.

Eerste screenshots van Android 12: deze 5 dingen vallen op

De eerste screenshots van Android 12 zijn opgedoken. Of de schermafbeeldingen echt zijn is niet zeker, maar de bron is wel te vertrouwen. XDA Developers heeft een document ingezien dat gaat over de volgende versie van het besturingssysteem en deelt beelden uit dat document. Daarin vallen een aantal dingen op. In onderstaand artikel duiken we diep in de eerste screenshots van Android 12.

‘Motorola Moto G30 krijgt viervoudige camera achterop’

De Motorola Moto G30 krijgt maar liefst vier camera’s op de achterkant en draait uit de doos op Android 11. De betaalbare smartphone wordt waarschijnlijk snel aangekondigd, samen met nog een budgettelefoon. Dit blijkt uit gelekte informatie van het doorgaans betrouwbare WinFuture. De Duitse website deelt vaker afbeeldingen en specificaties van onaangekondigde Android-smartphones en heeft het ragelmatig bij het juiste eind.

Huawei-directeur: “wij zullen onze smartphoneafdeling nooit verkopen”

Blijft Huawei smartphones maken nu dochtermerk Honor verkocht is? De directeur van Huawei ontkent dat de fabrikant overweegt (een deel van) zijn smartphoneafdeling te verkopen. De directeur pleit voor een ‘reset van de relaties tussen de Verenigde Staten en Huawei’ en ‘nieuw beleid’ van Biden. Samengevat hoopt de directeur dat Biden besluit om Huawei van de zwarte lijst te halen, zodat het bedrijf weer samen kan werken met Google en andere techbedrijven.

‘OnePlus 9 Pro heeft 4500 mAh-accu en komt inclusief oplader’

De OnePlus 9 Pro krijgt naar verluidt een even grote batterij als zijn voorganger, de 8 Pro. De accu lijkt met 4500 mAh ook identiek aan die van de OnePlus 9. Het toestel zou bovendien met een oplader komen. OnePlus kondigt de smartphones vermoedelijk in maart of april aan. De aanstaande OnePlus 9 en 9 Pro zouden een 4500 mAh-accu hebben. Dat meldt de doorgaans betrouwbare lekker Max Jambor op Twitte

Xiaomi Mi 11 naar Nederland: vlaggenschip kost hier 849 euro

Na een Chinese lancering is de Xiaomi Mi 11 nu officieel voor Nederland gepresenteerd. De smartphone komt in één versie op de markt, heeft een adviesprijs van 849 euro en is vanaf eind februari te bestellen. De Xiaomi Mi 11 komt bij ons op de markt in twee kleuren: grijs en blauw, terwijl er in China nog meer kleurvarianten verkrijgbaar zijn. Andere specificaties en features zijn vrijwel identiek aan het toestel, dat eerder al werd gepresenteerd voor de eigen thuismarkt.

