Gemini, Samsung-updates en Nothing (Android-nieuws #6 2024)

De Samsung Galaxy A55 en A35 zijn gelekt en Google heeft nieuws over Gemini. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De lancering van Samsungs nieuwe middenklassers lijkt niet ver weg, want de Galaxy A55 en Galaxy A35 zijn opnieuw gelekt. Dit keer gaat het om scherpe plaatjes van onder meer de smartphones en een promotie-afbeelding. De toestellen zijn de opvolgers van de populaire Galaxy A54 en Galaxy A34.

De nieuwe telefoons lijken op het eerste gezicht misschien op hun voorgangers, maar er zijn zeker verschillen. Zo zijn de zijkanten van de smartphone plat, zoals we dat op de Galaxy S24-serie zien. Alleen bij de volumeregelaars en aan/uit-knop is eenzelfde uitstulping te zien als op de Galaxy A25. Het ontwerp van Samsungs hele A5-serie wordt hiermee gelijk getrokken.

Google maakt het je als gebruiker niet altijd even makkelijk om de AI-diensten bij de juiste naam te noemen. Het zat zo: Bard was de naam voor de chatbot die je vragen stelt en Duet AI was de naam voor handige AI-functies die in Gmail, Docs en meer Google-apps zitten.

De zoekgigant noemt deze functies vanaf nu allemaal Gemini. Die naam kennen we al als de techniek achter Googles AI-functies. Deze techniek is ook verbeterd en hoewel Bard en Duet AI verdwenen zijn, maakt Google het ons nog steeds niet makkelijk. Het nieuwe AI-taalmodel dat Google lanceert heet Gemini Ultra 1.0 en is erg geavanceerd.

Xiaomi heeft er een handje van om smartphones eerst in China te onthullen en pas later naar andere landen te brengen. Dat is ook het geval bij de aankomende Xiaomi 14-serie, die eind oktober werd onthuld. Nu heeft het bedrijf laten weten dat de Europese onthulling op 25 februari plaatsvindt.

Details zijn nog niet bekend, maar in de aankondigingsposter zien we dat er gesproken wordt over de Xiaomi 14 Series, waardoor we er vanuit gaan dat er meerdere telefoons verschijnen. De Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Pro zijn al uitgebracht in China, maar volgens geruchten brengt de fabrikant het Pro-model niet naar Europa.

Gebruik je nog een Samsung Galaxy A51, die eind 2019 werd uitgebracht? Dan hebben we slecht nieuws, want de smartphone krijgt voortaan geen updates meer. Dat betekent dat het toestel blijft steken op de huidige softwareversie en niet meer hoeft te rekenen op nieuwe functies en beveiligingspatches. Samsung heeft de A51 van zijn officiële updatepagina gehaald.

Op deze pagina houdt het bedrijf bij welke smartphone updates krijgen en hoe vaak. Veel toestellen krijgen bijvoorbeeld maandelijks een Android-beveiligingsupdate, zoals de Samsung Galaxy S23, Galaxy S24 en Galaxy A54. Er zijn ook veel apparaten die ieder kwartaal een update ontvangen.

De Nothing Phone (2a) moet een betaalbare smartphone zijn en het lijkt er daarom op dat de Glyph Interface achterwegen gelaten wordt. Op een recent gelekte afbeelding zien we de smartphone met een matte, transparante achterkant, maar zonder lichtinstallatie en draadloze oplaadspoel in het midden.

Een eerdere render toonde de Phone (2a) met minder led-balkjes: drie om precies te zijn. Hierop zou je het batterijniveau, een timer en meer informatie zien. Verder viel bij die foto’s de locatie van de camera’s op, want de lenzen zaten niet links bovenin, maar in het midden.

