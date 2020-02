Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Geen probleem! Met ons Android-nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer bijgepraat.

Samsung onthult Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra: alles wat je moet weten

De Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra zijn officieel aangekondigd. De nieuwe topsmartphones van Samsung zijn vanaf 13 maart in Nederland te koop en beschikken over een flink verbeterde camera en vloeiend 120Hz-scherm. Samsung heeft allerlei verbeteringen doorgevoerd aan de Galaxy S20, maar focust zich voornamelijk op de camera’s.

→ Lees verder over de Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy Z Flip officieel: high-end klaptelefoon voor groter publiek

De Samsung Galaxy Z Flip is naast de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra gepresenteerd op een groots Unpacked-evenement in San Francisco. Het toestel is de tweede vouwbare smartphone van de fabrikant en zal te koop zijn naast de Samsung Galaxy Fold. De Galaxy Z Flip is vanaf 21 februari in Nederland te koop voor 1500 euro. De Galaxy Z Flip heeft een langwerpig scherm dat uitgevouwen een diagonaal heeft van 6,7 inch. Dankzij Flex Mode kun je de hoek van het scherm aanpassen voor allerlei mogelijkheden.

→ Lees verder over de Samsung Galaxy Z Flip

MWC 2020 volledig geannuleerd uit angst voor coronavirus

We zagen het al een beetje aankomen toen de ene na de andere fabrikant zijn plannen annuleerde voor MWC dit jaar: de beurs gaat niet door. MWC heeft er nu zelf voor gekozen om dit jaar geen beurs meer te organiseren. Alle geplande presentaties en andere evenementen komen daarmee te vervallen. De reden voor het annuleren van MWC 2020 is het coronavirus. Deze besmettelijke en dodelijke ziekte heerst voornamelijk in China, waar veel grote telecommerken vandaan komen.

→ Lees verder over het geannuleerde MWC

Essential stopt ermee: smartphonemerk van Android-bedenker ten onder

Essential maakt in een blogpost bekend er een punt achter te zetten. Dat betekent niet alleen dat er geen updates meer zullen verschijnen voor de Essential Phone, maar ook dat het nieuwe Essential-prototype dat in oktober 2019 onthuld werd er nooit zal komen. Eind vorig jaar presenteerde Essential ‘Project GEM’, een langwerpige smartphone die het helemaal anders zou doen. Het toestel had een extreem smal en lang scherm, waardoor het apparaat iets weghad van een afstandsbediening.

→ Lees verder over het stoppen van Essential

Google introduceert Emoji Kitchen: mix emoji en verstuur ze als sticker

Google heeft een nieuwe bètaversie uitgebracht van Gboard. Daarmee is het mogelijk om emoji te mixen en als stickers te versturen. Daardoor kan iedereen ze zien in elke chat-app. De nieuwe mogelijkheid om emoji te mixen wordt door Google ‘Emoji Kitchen’ genoemd. Volgens de zoekgigant heb je zo eindeloze mogelijkheden om het perfecte ‘recept’ voor de juiste emoji te vinden. Gebruik je Gboard, het eigen toetsenbord van Google, dan gebruik je vanaf nu de nieuwe emoji-stickers.

→ Lees verder over de Emoji Kitchen