Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Google brengt eerste Android 12-testversie uit: dit is er nieuw

De eerste testversie van Android 12, die specifiek voor ontwikkelaars is bedoeld, is nu beschikbaar. Net als bij Android 11 wordt de nieuwste Android-versie al vroeg in het jaar beschikbaar gemaakt, al moeten normale gebruikers nog wel even wachten. In de eerste Developer Preview van Android 12 zitten nog lang niet alle nieuwe features, maar Google laat wel weten dat de Android-versie ‘intuïtiever, sneller en veiliger’ moet worden. Daarnaast worden de notificaties, die met Android 11 al flink op de schop gingen, verder verbeterd. Hierdoor moeten ze moderner ogen en nog fijner en makkelijker in gebruik zijn. Bovendien kunnen ze straks meer informatie tonen zonder dat je het bericht zelf hoeft te openen.

Samsung Galaxy A52 en Galaxy A52 5G: verschillen, prijzen en specs uitgelekt

Op het eerste gezicht zijn er weinig verschillen tussen de Samsung Galaxy A52 en A52 5G, die nu volledig zijn gelekt, te zien. De toestellen hebben vrijwel een identiek ontwerp. Zo beschikken beide smartphones over een 6,5 inch super-amoled-scherm. Ook zijn zowel de 4G- als 5G-variant voorzien van een ingebouwde vingerafdrukscanner onder het scherm, zo schrijft WinFuture. De cameraopstelling is bij beide toestellen ook hetzelfde en de telefoons hebben vier lenzen op de achterkant. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel. Daarnaast zullen er sensoren van vijf en twee megapixel aanwezig zijn.

Motorola Moto G30 officieel: dit moet je weten over de budgetsmartphone

Motorola heeft de Moto G30 onthuld, een nieuw budgettoestel dat binnenkort naar Nederland komt. De Motorola Moto G30 valt op door het grote scherm van 6,5 inch, dat bovendien een hoge ververssnelheid van 90Hz heeft. Dit betekent dat het scherm 90 keer per seconde wordt vernieuwd en daardoor hele vloeiende beelden aflevert. Displays met een hoge ververssnelheid zien we vaak op high-end smartphones, maar verschijnen tegenwoordig ook op betaalbare Android-telefoons. De resolutie is met 1600 bij 720 pixels wel relatief laag, waardoor beelden minder scherp ogen op de Moto G30. Onder de motorkap zit een Snapdragon 662-processor, die ook in andere Motorola-telefoons te vinden is.

Download: Samsung Galaxy A51 krijgt Android 11 in Nederland

Samsung heeft een Android 11-update uitgebracht voor de Galaxy A51, een telefoon die erg populair is in Nederland. Hierdoor wordt de smartphone bijgewerkt naar de meest recente Android-versie. De Android 11-update voor de Galaxy A51 is 1,95GB groot en daardoor is het slim om ‘m via een wifi-verbinding te downloaden en installeren. Je gaat mogelijk anders snel door je databundel heen. In de software-update zit ook de Android-beveiligingsupdate van februari 2021 verwerkt, waardoor de A51 weer helemaal up-to-date is. Na het updaten draait het toestel op versie 3 van One UI, Samsung’s eigen software. De One UI 3.1-update volgt later.

‘Chromecast met Google TV krijgt binnenkort beschermde kinderprofielen’

Het is nu nog onmogelijk om aparte kinderprofielen aan te maken op de Chromecast met Google TV. Dit zorgt ervoor dat kinderen makkelijk in aanraking komen met ongeschikt beeldmateriaal. Hier komt binnenkort verandering in. Een update gaat het mogelijk maken om binnen Google TV afgeschermde kinderprofielen aan te maken, waardoor kinderen alleen toegang krijgen tot vooraf ingestelde apps. YouTube Kids zal daarnaast standaard toegankelijk zijn. Om de kindermodus te verlaten, moet je een pincode invoeren.

