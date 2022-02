Het beste Android-nieuws: OnePlus Nord CE 2 en nieuwe Nokia’s

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

OnePlus heeft de Nord CE 2 uit de doeken gedaan. Het toestel volgt de betaalbare Nord CE van vorig jaar op en ligt op 10 maart in de Nederlandse winkels. De adviesprijs bedraagt 359 euro, waarmee de smartphone zes tientjes duurder is dan zijn voorganger. Daarnaast kost de Nord 2, die beschikt over krachtigere hardware, maar een paar tientjes meer dan de nieuwe telefoon. Eén van de belangrijkste verbeteringen van de OnePlus Nord CE 2 heeft te maken met de accu. De batterij is opnieuw 4500 mAh groot, maar laadt een stuk sneller op. In het doosje zit een 65 Watt-stekker.

Google gaat jouw privacy verder verbeteren door de advertentiemethoden voor Android-apps en -games te veranderen. Adverteerders krijgen toegang tot minder persoonlijke gegevens, maar moeten dankzij technische wijzigingen alsnog relevante reclames kunnen tonen. Googles plan valt onder het project ‘Privacy Sandbox’ voor Android en doet denken aan de Privacy Sandbox voor web-plannen. Zo wil het bedrijf je privacy op verschillende soorten apparaten beter waarborgen. En dat klinkt misschien wat gek, want Google verdient vooral geld aan reclames. Toch zegt het bedrijf dat het nu hoog tijd is om de balans te vinden tussen jouw privacy en een goed werkend advertentiesysteem.

Nokia heeft twee toestellen gepresenteerd in de G-lijn: de G21 en G11. De betaalbare smartphones moeten het hebben van de goede accuduur en het updatebeleid. Opvallend aan dat laatste is wel dat Nokia ervoor kiest om beide toestellen nog met Android 11 uit te leveren. De lange accuduur komt onder andere door de batterij van 5050 mAh in de Nokia G21 en niet al te krachtige en energieslurpende hardware. De processor komt van fabrikant Unisoc en is krachtig genoeg voor social media of een simpele game, maar niet voor zware apps. Opladen van de batterij kan met de meegeleverde 18 Watt-oplader.

Sinds 2020 biedt Samsung een overtreffende trap aan in zijn S-lijn. Naast de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus kun je ook kiezen voor de Samsung Galaxy S22 Ultra. Dit topmodel heeft het mooiste scherm, de beste camera’s en grootste accu. Daar moet je uiteraard flink voor betalen, want de Ultra kost minimaal 1249 euro. Toch krijg je dit jaar meer waar voor je geld dan bij de vorige modellen. De S22 Ultra is namelijk de spirituele opvolger van de Galaxy Note 20 Ultra. Samsung heeft de Note-lijn opgeheven, maar het ontwerp én de S Pen overgedragen naar het topmodel van de S-lijn. In deze review van de Samsung Galaxy S22 Ultra lees je of deze ‘fusie’ succesvol is.

De Moto G22 moet nog worden aangekondigd, maar bij de presentatie zal Motorola weinig nieuws te vertellen hebben. Bijna alle specificaties zijn namelijk gelekt door het betrouwbare TechNikNews. Deze website deelde in het verleden ook informatie over nieuwe Motorola-telefoons en had het toen vaak bij het juiste eind. De Motorola Moto G22 krijgt een 6,5 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 90Hz, maar de resolutie ligt met 1600 bij 720 pixels wel laag. De processor is de MediaTek Helio G37, die overigens niet overweg kan met 5G-internet. Ook zou de telefoon 4GB werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte hebben.

