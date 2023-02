Samsung Galaxy S23 FE en WhatsApp-update (Android-nieuws #7 2023)

WhatsApp heeft een fijne update gekregen en Samsung komt mogelijk met de Galaxy S23 FE. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als we een nieuw gerucht mogen geloven, wil Samsung later dit jaar een nieuwe Galaxy S Fan Edition-smartphone uitbrengen. Hierbij gaat het vermoedelijk om de Galaxy S23 FE, die volgens de informatie in de tweede helft van 2023 moet verschijnen. De Galaxy A74 wordt daarentegen geannuleerd, om te voorkomen dat de Samsung-toestellen teveel met zichzelf concurreren.

De Fan Edition-telefoons van Samsung pakken de basis van het huidige vlaggenschip, maar stoppen deze in een betaalbaar jasje. In 2020 introduceerde Samsung de Galaxy S20 FE als een goedkoper alternatief voor de Galaxy S20. Begin 2022 verscheen een opvolger in de vorm van de Galaxy S21 FE.

→ Komt er een Samsung Galaxy S23 FE?

Pak je smartphone er maar bij en open de Play Store. Er staat namelijk een update klaar voor WhatsApp, die verschillende leuke nieuwigheden biedt. Gebruik je versie 2.23.4.10 of hoger, dan kun jij nu ook aan de slag met onderstaande functies.

Iedereen verstuurt weleens een foto, video of geinige afbeelding. Wil je er heel wat meer versturen van bijvoorbeeld je vakantie, verbouwing of een feestje waar je bent, dan kon je voorheen tot 30 afbeeldingen tegelijk sturen. Vanaf nu is de limiet verhoogd naar 100 stuks. Stuur je meer dan vier plaatjes of video’s tegelijk, dan worden deze gebundeld als album weergegeven, zodat niet je hele chat ontploft.

→ Lees meer over de handige WhatsApp-update

De Galaxy Watch 4 is inmiddels opgevolgd door de Watch 5, maar Samsung blijft het slimme horloge ondersteunen. Vanaf nu kun je een update downloaden voor de smartwatch en die brengt een handige functie met zich mee. De update is 329MB groot.

Als je de nieuwste versie hebt geïnstalleerd, kun je met de zogeheten Cameracontroller-functie aan de slag. Daarmee zoom je via de smartwatch in en uit met de camera van je smartphone. Let wel op, want je Samsung-telefoon moet op One UI 5.1 draaien. Deze software staat standaard op de nieuwe Galaxy S23-telefoons en komt ook naar andere, oudere toestellen.

→ Download nu de Samsung Galaxy Watch 4-update

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onlangs is de OnePlus 11 gepresenteerd, het gloednieuwe vlaggenschip van de Chinese fabrikant. Daar blijft het niet bij, want we verwachten ook de OnePlus Nord 3. Deze midrange-smartphone, die de populaire Nord 2(T) opvolgt, moet ergens in de komende maanden verschijnen.

Van de telefoon zijn nu enkele specificaties opgedoken. De OnePlus Nord 3 zou een 6,5 inch-scherm hebben met een full-hd-resolutie en hoge ververssnelheid van 120Hz. De Nord 2 en Nord 2T hebben allebei een iets kleiner 6,43 inch-display met 90Hz, dus de Nord 3 gaat erop vooruit.

→ Dit kun je verwachten van de OnePlus Nord 3

De Oppo Find N2 Flip is gepresenteerd voor de Europese markt. De telefoon heeft één vouwbaar scherm en vouwt verticaal open, zodat je ‘m als een normale smartphone kunt gebruiken. Daarmee heeft het toestel vrijwel dezelfde vormfactor als de Motorola Razr en Samsung Galaxy Z Flip 4.

Eerder werd ook de Oppo Find N2 onthuld, maar dit toestel komt niet naar Europa. Datzelfde geldt voor de eerste Find N, die ook alleen in China te koop is. De N2 Flip is onder andere te koop in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje, maar Nederland zit daar voorlopig niet bij. Is de Find N2 Flip gesloten, dan zie je het tweede schermpje aan de buitenzijde. Het kleinere display is 3,26 inch groot.

→ Dit is de opvouwbare Oppo Find N2 Flip