1 miljard mensen hebben onveilige smartphone (Android-nieuws #7)

Ruim één miljard mensen hebben een telefoon die geen beveiligingsupdates meer krijgt, met grote risico’s als gevolg. Dit en meer in ons nieuwoverzicht.

Beveiligingsupdates zijn cruciaal om smartphones te beschermen tegen hackers. Er verschijnt immers steeds meer nieuwe malware, bijvoorbeeld bedoeld om de controle over je toestel over te nemen. Zonder softwarepatches om de beveiliging bij te werken, wordt dat steeds makkelijker voor kwaadwillenden.

Daarom is het vrij verontrustend dat meer dan 40 procent van alle actieve smartphones geen updates meer krijgt. Het betreft telefoons die nog op Android 12 of ouder draaien en niet kunnen worden bijgewerkt naar Android 13.

Het grote Samsung-event waar de nieuwe Galaxy S-smartphones worden onthuld, vindt al snel plaats. Op 25 februari om 19.00 uur Nederlandse tijd begint de presentatie. Samsung onthult de Galaxy S26-serie in San Francisco, Verenigde Staten. Hoogswaarschijnlijk komen er ook dit jaar weer drie vlaggenschepen uit.

Het gaat dan om de reguliere Galaxy S26, de grotere Galaxy S26 Plus en het absolute topmodel, de Galaxy S26 Ultra. Gelekte afbeeldingen laten zien dat de telefoons aan de buitenkant weinig verschillen van de S25-toestellen, toch is er vanalles te melden.

Door recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten willen steeds meer mensen Europese alternatieven voor Amerikaanse diensten. Dat geldt voor smartphones, maar zeker ook voor apps. Hoewel Europa minder groot is qua apps, gebeurt er meer dan je denkt. Maar, niet voor alles is een passende vervanging.

Denk aan Facebook of TikTok, waar nog geen goed alternatief voor is. Toch helpen wij je overstappen met uitstekende alternatieven voor WhatsApp, ChatGPT, Dropbox, X, Instagram en Google-diensten als Chrome en Maps.

We hebben er tweeënhalf jaar op moeten wachten, maar de populaire premium draadloze oordopjes WF-1000XM5 hebben eindelijk een opvolger. Maak kennis met de Sony WF-1000XM6. Sony belooft effectievere noise cancelling, beter geluid en een geoptimaliseerd draagcomfort. Maar, er is meer.

De Japanners hebben onder andere een nieuwe chip, twee extra microfoons en een heleboel AI in de oortjes gestopt. En dat terwijl de draadloze oordoppen dunner én goedkoper zijn dan de vorige generatie.

WhatsApp Web is de desktopversie van de populaire chat-app. Je opent die gewoon in je browser of downloadt de app (WhatsApp Desktop genaamd). Beide varianten zijn erg populair. Met een fysiek toetsenbord voor je neus typ je een stuk sneller en comfortabeler, vooral bij lange berichten.

Kan het nog beter? Jazeker, moet WhatsApp gedacht hebben, want het bedrijf rolt de optie om te (video)bellen uit. Hiermee transformeert de desktop-app van WhatsApp tot een multifunctioneel programma à la Skype, Microsoft Teams of Google Meet

