Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Samsung laat weten dat alle Galaxy-apparaten die sinds 2019 zijn uitgebracht, minstens vier jaar lang beveiligingsupdates krijgen. Het bedrijf rolde voorheen drie jaar lang deze patches uit naar zijn smartphones, maar plakt er nu nog een jaar aan vast. Dat is fijn, want hierdoor blijft je smartphone langere tijd beschermd en up-to-date. Heb je een smartphone die in 2019 of later is uitgebracht, dan kun je erop rekenen dat je minstens vier jaar lang beveiligingsupdates krijgt. Bij high-end smartphones, zoals de Galaxy S21-, S20 en S10-telefoons ontvang je die maandelijks, terwijl goedkopere toestellen ieder kwartaal van een patch worden voorzien.

Zo maken deze 6 verbeteringen je Android-toestel beter

Google introduceert zes verbeteringen in Android om je smartphone gebruiksvriendelijker en veiliger te maken. Android biedt al een tijd de mogelijkheid om je gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden, om ze automatisch in te vullen als je wil inloggen bij een app of website. Deze handige feature wordt nu nog nuttiger. Je smartphone of tablet (met Android 9 of hoger) controleert bij het inloggen voortaan of je wachtwoord voorkomt in online databases met gehackte wachtwoorden. De tweede verbetering is van toepassing op Android Auto en introduceert eenvoudige spelletjes voor tijdens het autorijden. Het gaat om audiospelletjes zodat je je ogen op de weg kunt houden.

Disney Plus Star nu beschikbaar: dit moet je weten

Start je Disney Plus nu op je smartphone, tablet, computer of smart tv, dan kun je genieten van een nog groter aanbod dankzij een nieuw onderdeel. Star richt zich op volwassenen en biedt een groot scala aan films en series. Zo kun je genieten van films als Kingsman, The Grand Budapest Hotel, Alien of The Shape of Water. Ook qua series biedt Star uren kijkplezier en kun je genieten van onder andere Sons of Anarchy, Lost, The X-Files, Glee en Family Guy. Al met al gaat het om honderden titels, waardoor de bibliotheek meer dan is verdubbeld. Zo kan Disney Plus een stuk beter concurreren met bijvoorbeeld Netflix en Amazon Prime Video.

Netflix lanceert ‘Downloads voor jou’: aanbevolen films en series direct offline beschikbaar

Vanaf nu vinden Android-gebruikers iets nieuws in de Netflix-app: Downloads voor jou. Met deze functie zet Netflix voor jou aanbevolen content offline klaar, zodat je ook zonder internetverbinding nieuwe series en films kunt ontdekken. Ideaal voor als je veel onderweg bent of een beperkte databundel hebt. Wanneer je gebruikmaakt van Downloads voor jou (Downloads for you) kun je zelf aangeven hoeveel geheugen je hiervoor vrij wil maken. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om een overvol toestel. Daarnaast kun je nadat je de films of afleveringen hebt bekeken, ze direct weer van je van het telefoon verwijderen. Netflix meldt tot slot ook dat alle films en series beschikbaar zijn om te downloaden via ‘Downloads voor jou’.

Gerucht: goedkopere OnePlus-smartphone heet OnePlus 9R

Al een tijdje gaan er geruchten over een nieuwe, betaalbare OnePlus-smartphone die tegelijk met de OnePlus 9 en 9 Pro wordt aangekondigd. Over de naam van de telefoon zijn de berichten het tot nu toe niet helemaal eens, maar als we Evan Blass mogen geloven, gaat ‘ie de ‘OnePlus 9R’ heten. Blass heeft een goede reputatie als het om informatie over onaangekondigde Android-telefoons gaat. De smartphonelekker heeft een afbeelding gedeeld van code waarin de naam ‘oneplus9r’ voorkomt. Het is echter onduidelijk wat de precieze bron van deze code is. In eerdere geruchten werd de mysterieuze telefoon nog de ‘OnePlus 9 Lite’ of ‘OnePlus 9E‘ genoemd.

Video van de week: de Xiaomi Mi 11 review