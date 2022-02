Het beste Android-nieuws: Oppo Find X5 en Motorola Edge 30 Pro

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen Oppo Find X4 Pro als opvolger van de Oppo Find X3 Pro van vorig jaar. Dat getal brengt namelijk ongeluk in de Chinese cultuur en dus is de Oppo Find X5 Pro hét nieuwe vlaggenschip. Met deze smartphone laat Oppo weer zien wat het allemaal in huis heeft. We zien hetzelfde display als bij de X3 Pro. Dat betekent dat ‘ie meer dan een miljard kleuren kan weergeven en een diagonaal heeft van 6,7 inch. De hoge resolutie zorgt er ook nog eens voor dat alles superscherp oogt. Er is gekozen voor een amoled-paneel met een maximale ververssnelheid van 120Hz, waardoor alles wat je op je beeldscherm tovert er soepel uitziet.

→ Lees verder over de presentatie van de Oppo Find X5 Pro

De Motorola Edge 30 Pro volgt de Edge 20 Pro van vorig jaar op en is het nieuwste high-end toestel van de fabrikant. De Edge 30 Pro is een stuk duurder dan de telefoons die Motorola normaliter uitbrengt; we kennen de fabrikant immers van de betaalbare budget- en midrangesmartphones. De Edge 30 Pro werd eerder in China gepresenteerd als de Edge X30, maar komt nu dus ook naar Nederland. Het toestel heeft een adviesprijs van 799 euro en kun je vanaf nu hier kopen. De smartphone gaat de concurrentie aan met andere high-end smartphones van bijvoorbeeld Samsung, OnePlus, Oppo en Xiaomi.

→ Lees verder over de onthulling van de Motorola Edge 30 Pro

Nederlanders kunnen vanaf 8 maart een abonnement nemen op de populaire Amerikaanse streamingdienst HBO Max. De prijzen waren tot voor kort nog niet bekend, maar daar komt nu verandering in. Je kunt straks een HBO Max-abonnement afsluiten vanaf slechts 3 euro per maand. Deze prijs geldt alleen als je het abonnement vóór 31 maart afsluit. Doe je dit niet? Dan betaal je 6 euro per maand. Voor het standaard-abonnement, waarmee je betere beeldkwaliteit krijgt, betaal je slechts 4 euro per maand. Sluit je het abonnement na 31 maart af? Dan betaal je 8 euro per maand.

→ Lees verder over de prijzen van HBO Max in Nederland

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De OnePlus 10 Pro is (nu nog) enkel in China te koop. Veel Westerse OnePlus-gebruikers wachten op de komst van de nieuwe smartphone. Naar verwachting komt het toestel ergens in maart naar Nederland. Of je ook daadwerkelijk een OnePlus 10 Pro in je broekzak wil, is echter maar de vraag. De bekende YouTuber JerryRigEverything breekt de smartphone namelijk in no-time door midden. “Als je geluiden hoort tijdens de buigtest, dan is dat een slecht teken”, zegt Jerry, terwijl hij zijn OnePlus 10 Pro met beide handen vastpakt. Hij zet kracht en het toestel begint aan alle kanten te piepen en kraken. De achterkant versplintert en de aluminium randen buigen.

→ Lees verder over de stevigheid van de OnePlus 10 Pro

Benieuwd naar de specificaties van de Samsung Galaxy A53 of andere toekomstige toestellen in de A-serie? Nagenoeg alle info van vier komende modellen ligt nu op straat. De Samsung Galaxy A53 krijgt volgens de bron een scherm van 6,52 inch met een full hd-resolutie. Het gaat om een kleurrijk amoled-paneel. De maximale ververssnelheid bedraagt 120Hz, waardoor ermee werken allemaal soepel verloopt. Qua processor is er gekozen voor de Exynos 1200-chip uit eigen stal. Die biedt ook ondersteuning voor 5G-internet, zodat je klaar bent voor de toekomst. Hoeveel werkgeheugen en opslag er aan boord zijn wordt nog niet genoemd. De A52 kwam met 6GB RAM en 128GB geheugen.

→ Lees verder over de specificaties van de komende Samsung Galaxy A-telefoons

Video van de week: Samsung Galaxy S22 Ultra review