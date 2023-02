Nieuwe Nokia’s en Samsung A54 gelekt (Android-nieuws #8 2023)

Op het Mobile World Congress zijn de eerste nieuwe smartphones onthuld, waaronder betaalbare telefoons van Nokia. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung moet de Galaxy A54 en Galaxy A34 nog presenteren, maar stiekem is vrijwel alles over de verwachte smartphones al bekend. Het is bovendien niet voor het eerst dat er afbeeldingen verschijnen, al heeft de betrouwbare website WinFuture nu wel officiële marketingplaatjes gedeeld. De telefoons volgen de populaire Galaxy A53 en Galaxy A33 van vorig jaar op.

We zien dat de Galaxy A54 en A34 in meerdere flitsende kleurtjes verschijnen. Naast het standaard zwart en wit zien we ook een geel/groene versie en een uitvoering in het paars. Daarnaast valt op dat de schermranden redelijk fors en niet symmetrisch zijn. De ‘kin’ aan de onderkant is iets dikker.

→ Zo zien de Samsung Galaxy A54 en A34 er uit

De Cat S75 is de stevigste smartphone van het bedrijf tot nu toe. Hij heeft een IP68- en IP69K-certificatie, waardoor ‘ie waterdicht is tot maximaal vijf meter diepte. Ook is het toestel bestand tegen vallen van 1,8 meter, stof, zand en extreme temperaturen. Het scherm moet door het laagje Gorilla Glass Victus niet snel barsten.

Een belangrijke feature van de Cat S75 is dat de smartphone berichten kan sturen via een satellietverbinding. Dat is handig in gebieden waar geen mobiel netwerk beschikbaar is. In Nederland heb je bijna overal wel mobiel internet, maar in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Canada zijn er grote gebieden waar je geen bereik hebt. Dat lost Cat op met de ‘Bullitt Satellite Messenger’-dienst.

→ Dit is de Cat S75 met satellietverbinding

Nog voordat het Mobile World Congress officieel van start is gegaan, kondigt Nokia nieuwe smartphones aan. De nieuwe Nokia G22 volgt de G21 van vorig jaar op en springt in het oog door de repareerbaarheid. Volgens HMD Global is het simpel om bijvoorbeeld de batterij en het scherm van de G22 te vervangen, waardoor gebruikers langer met de telefoon kunnen doen.

Volgens de fabrikant is de accu is vijf minuten te vervangen, terwijl gebruikers aan het vervangen van het scherm twintig minuten kwijt zouden zijn. Het vernieuwen van deze onderdelen neemt normaliter veel langer in beslag, en is niet zo makkelijk voor de gemiddelde gebruiker. Je hebt er bovendien geen ingewikkelde hulpmiddelen voor nodig.

→ Nokia G22 is makkelijk te repareren

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vorig jaar bracht Motorola eindelijk een nieuwe klaptelefoon uit. Deze Motorola Razr 2022 was flink verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Zo had hij veel dunnere schermranden en draaide hij op beduidend snellere hardware. Dit jaar lijkt het bedrijf weer een stevige stap vooruit te zetten. Op renders van de Motorola Razr 2023, gelekt door de bekende insider Evan Blass, is een veel groter coverscreen te zien.

Dat is het schermpje aan de buitenkant, waarop je onder meer de tijd checkt en je notificaties bekijkt. Ook kun je het display gebruiken als ‘viewfinder’ om selfies te maken met de twee camera’s. Die zitten niet langer in een eiland, maar steken rechtstreeks uit dit scherm.

→ Bekijk de beelden van de Motorola Razr 2023

De verwachting is dat Samsung ook dit jaar geen FE-variant van haar vlaggenschepen op de markt brengt, maar volgens een lekker onder de naam OreXda zit ‘ie er toch aan te komen. En dat niet zomaar, want de Samsung Galaxy S23 FE krijgt één van de nieuwste chips.

Volgens de tweet is de Galaxy S23 FE uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chip. Dat komt niet overeen met Snapdragon 8 Gen 2-chip uit de reguliere S23-serie, maar met een goede reden. Het zou namelijk voor een lager prijskaartje zorgen, wat één van de aantrekkelijke eigenschappen is van Samsungs FE-smartphones.

→ Lees meer over de Samsung Galaxy S23 FE