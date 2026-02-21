Deze updates komen eindelijk weer naar Samsung-telefoons (Android-nieuws #8)

De Google Pixel 10a is aangekondigd en Samsung-telefoons krijgen eindelijk weer belangrijke updates binnen. Dit en meer in het nieuwoverzicht.

De gloednieuwe Pixel 10a ziet er bijna hetzelfde uit als zijn directe voorganger. Toch heeft Google enkele veranderingen doorgevoerd. Zo is de achterkant nu volledig plat, doordat het camera-eiland niet meer uit de behuizing steekt. Hierdoor wiebelt de telefoon niet meer als je ‘m op tafel legt.

Ook is de Google Pixel 10a beter beschermd tegen krasjes en vallen, door het laagje Gorilla Glass 7i dat over het scherm heen ligt. Het scherm is er ook op vooruit gegaan: het is beeld is volgens Google 11 procent helderder, waardoor je het beter afleest bij direct zonlicht. De piekhelderheid ligt op 3000 nits.

→ Alles over de nieuwe Google Pixel 10a



De nieuwste functie op WhatsApp heet ‘groepsberichtengeschiedenis’ (wat een lekker scrabblewoord). Het idee is dat groepsbeheerders en leden ervoor kunnen kiezen om recente berichten in een groepschat naar nieuwe leden te sturen. Hierdoor zijn ze snel bijgepraat over wat er speelt.

De recente berichten die nieuwe leden kunnen ontvangen, variëren van 25 tot maximaal 100 berichten. Het is dus niet mogelijk om de hele chatgeschiedenis te delen, maar nieuwe leden hebben aan een aantal berichten vaak genoeg voor de context. Daarnaast heeft de hele groep gelijk een samenvatting van de belangrijkste zaken.

→ Groepsberichtengeschiedenis in WhatsApp

Maandenlang kregen Samsung-smartphones en -tablets geen Google Play-systeemupdates. Dat zijn de updates die door Google worden uitgerold, naast de maandelijkse beveiligingspatches en grote Android-versie-upgrades. Het is onduidelijk waarom Samsung-telefoons de updates niet meer ontvingen, maar er is nu goed nieuws.

Gebruikers melden namelijk dat hun Samsung-smartphone en/of -tablet bijgewerkt kan worden naar een recente Google Play-systeemupdate. Populaire telefoons als de Samsung Galaxy S25 en Galaxy S24 zijn hierdoor weer up-to-date. Volg de stappen hieronder om te checken of voor jouw Samsung een Google Play-systeemupdate beschikbaar is:

→ Google Play-systeemupdates voor Samsung-smartphones

De stabiele versie van Android 17 verwachten we pas later dit jaar, maar zoals altijd begint Google met een eerste bèta. Die rolt nu uit voor mensen die vorig jaar ook meededen aan het bètaprogramma voor Android 16. Deze versie is nog niet stabiel, waardoor je hem niet moet installeren op je vaste toestel. Dat leidt geheid tot problemen.

Wel biedt de bèta een eerste blik op Google’s plannen voor de nieuwe versie van Android. De belangrijkste nieuwe functie is dat apps (met uitzondering van games) zich nu automatisch moeten aanpassen aan het scherm van jouw smartphone. Het is voor ontwikkelaars niet meer toegestaan om met zwarte balken te werken.

→ Meer over de Android 17 bèta

Het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat betaalsysteem iDEAL de komende maanden stap voor stap wordt vervangen door een Europees alternatief: Wero. Je hoeft daar zelf weinig voor te doen. Het blijft min of meer hetzelfde werken, maar er komen wel meer mogelijkheden bij. Zo kun je straks bijvoorbeeld digitale bonnetjes en spaarkaarten bewaren in de Wero-app.

Als er iets verandert, zijn fraudeurs er helaas als de kippen bij om een slaatje te slaan uit de onwetendheid van consumenten. Dat is ook nu weer het geval. Opgelicht meldt dat er valse sms’jes en phishingmails in omloop zijn. Daarin vraagt je bank je zogenaamd om je identiteit te verifiëren.

→ Fraude bij overgang iDEAL naar Wero