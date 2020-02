Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Geen probleem! Met ons Android-nieuwsoverzicht ben je in een paar minuten weer bijgepraat.

Sony onthult Xperia 1 II: alles wat je moet weten

Sony heeft zijn nieuwe vlaggenschip onthuld: de Xperia 1 II. Het toestel lijkt aan de buitenkant veel op zijn voorganger, maar introduceert wel diverse verbeteringen. Op de achterkant zitten – net als bij de Xperia 1 van vorig jaar – drie camera’s. Hierbij gaat het om een primaire camera, telelens voor 3x optische zoom en een groothoeklens. Alledrie de camera’s schieten foto’s in 12 megapixel en een Time of Flight-sensor maakt het plaatje compleet. De Xperia 1 II heeft snellere autofocus die ook werkt met dieren en introduceert een Pro-modus voor het maken van foto’s en video’s. Hierbij heb je de opties die ook op de Sony Alpha-systeemcamera’s te vinden zijn.

‘Dit zijn de specificaties van de goedkope Samsung Galaxy A11’

De doorgaans betrouwbare website 91Mobiles heeft in samenwerking met smartphone-insider Ishan Agarwal de specificaties van de Samsung Galaxy A11 gedeeld. Het toestel is de opvolger van de Galaxy A10, die Samsung vorig jaar in Nederland uitbracht. Met een adviesprijs van 149 euro was de A10 de meest betaalbare smartphone van de Zuid-Koreaanse in 2019. De Galaxy A51 zou beschikken over een 6,4 inch-lcd-scherm met een klein gat voor de selfiecamera. De Galaxy A10 had nog een waterdruppel-achtige notch voor de frontcamera. Ook zou de A11 een grote 4000 mAh-accu en usb-c-poort hebben en draaien op Android 10.

Huawei P40 Lite officieel: 5 camera’s, grote accu en geen Google-apps

De Huawei P40 Lite is officieel gepresenteerd en biedt alvast een voorproefje op het aankomende event van de fabrikant op 26 maart. Op die dag zullen we de Huawei P40 en P40 Pro gaan zien en misschien ook wel de P40 Premium. De Lite-variant is een rebranded Huawei Nova 6 SE, die in december al is gepresenteerd voor de Chinese markt. Het toestel heeft een 6,4 inch-lcd-scherm met daarin een klein gaatje in de linker bovenhoek. De schermranden aan de zijkanten en bovenkant zijn vrij smal, maar aan de onderkant is wel een dikkere rand te zien.

Netflix toont top 10-lijstjes met populairste series en films in Nederland

Als je benieuwd bent naar de populairste series en films op Netflix, dan zie je die nu in één oogopslag. De streamingdienst toont vanaf nu top 10-lijsten met de populairste titels in Nederland. De lijstjes met de top 10 zijn gebaseerd op de populairste series en films in ons land. De lijst krijgt een eigen rij in de layout en is herkenbaar aan een eigen design. Kijkers krijgen eerst een lijstje met de algemene top 10 te zien. Zodra ze op de tabbladen voor series of films tikken, worden ook daar afzonderlijke top 10-lijsten getoond.

Huawei Mate Xs aangekondigd: opvouwbare smartphone verschijnt voor 2499 euro

De Huawei Mate Xs is de opvolger van de Mate X, de eerste vouwbare smartphone van Huawei. Dat toestel werd gepresenteerd op het Mobile World Congress van 2019. Net als bij zijn voorganger is het scherm aan de buitenzijde van het toestel geplaatst, zodat je er in verschillende vormen mee aan de slag kunt. Als het ingevouwen is, heeft het buitenste scherm aan de voorkant een diagonaal van 6,6 inch. Eenmaal uitgevouwen maak je gebruik van een groot 8 inch-display.

