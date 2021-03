Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Lees verder na de advertentie.

Elkaar (video)bellen via WhatsApp Desktop nu mogelijk: zo werkt het

WhatsApp Desktop heeft de mogelijkheid toegevoegd om met elkaar te videobellen. Je kunt elkaar ook alleen via audio spreken. Vooralsnog kun je alleen individuele gesprekken met elkaar voeren. WhatsApp belooft groepsbellen later toe te voegen. Alle gesprekken zijn beveiligd met encryptie. Dit betekent dat alleen jij en degene die je belt kunt luisteren naar wat er gezegd wordt. Ook WhatsApp en moederbedrijf Facebook weten niet wat jullie tegen elkaar zeggen. Op het moment dat je elkaar belt zie je jezelf in een klein venster in de hoek. Het maakt niet uit vanaf welk apparaat je elkaar probeert te spreken.

→ Lees verder over videobellen met WhatsApp Desktop

De Samsung Galaxy A52 krijgt na de release iedere maand een beveiligingsupdate. Samsung heeft het toestel al op zijn officiële updatepagina gezet, waar het bedrijf bijhoudt hoe vaak zijn smartphones een beveiligingspatch ontvangen. Dat is opvallend, want de Galaxy A52 moet nog worden aangekondigd. De Galaxy A52 5G staat in het lijstje met toestellen dat iedere maand van een Android-beveiligingspatch wordt voorzien. Zijn voorganger, de populaire Galaxy A51, krijgt ieder kwartaal een update en op dit gebied is de A52 dus een vooruitgang.

→ Lees verder over de maandelijkse updates voor de Samsung Galaxy A52

‘Opvolger Google Nest Hub houdt hetzelfde design’

De opvolger van de Google Nest Hub lijkt qua design als twee druppels water op zijn voorganger. De slimme speaker houdt dus een rechthoekig scherm met relatief grote randen. Wel komt er een nieuwe kleur bij. Naast grijs, zwart en roze zou je de volgende Nest Hub ook in het lichtblauw kunnen kopen. De belangrijkste feature van de nieuwe Nest Hub is een Soli-radar waarmee je je slaap bij kunt houden. Veel mensen gebruiken de speaker op hun nachtkastje, dus dat is een logische toevoeging. Diezelfde radar maakt het mogelijk om het apparaat met handbewegingen te bedienen, net als de Pixel 4.

→ Lees verder over het design van de Google Nest Hub-opvolger

Xiaomi onthult Redmi Note 10-smartphones met amoled-scherm en meer

Xiaomi heeft vier nieuwe Redmi-toestellen officieel onthuld. Het gaat om de Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10S en Redmi Note 10 Pro. De Pro-versie is de meest uitgebreide smartphone van het viertal. Hij heeft onder andere een 120Hz-scherm van 6,67 inch, waardoor beelden heel vloeiend worden getoond. Het gaat bovendien om een amoled-display, waardoor kleuren erg mooi zijn, het contrast hoog is en zwart echt als zwart oogt. Op de achterkant van de Xiaomi Redmi Note 10 Pro zit een 108 megapixel-camera, een feature die we kennen van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 Ultra.

→ Lees verder over de aankondiging van de Xiaomi Redmi Note 10-smartphones

Dit is de Galaxy Xcover 5, Samsungs nieuwe stevige smartphone

Samsung heeft de Galaxy Xcover 5 officieel aangekondigd. Dit is de opvolger van de Galaxy Xcover 4 en een smartphone met een extra stevige behuizing. Daardoor kan ‘ie tegen een stootje en kun je ‘m zien als een ‘bouwvakkerstelefoon’. Het toestel, dat verschijnt voor 289 euro, heeft een compact scherm van 5,3 inch met dikke randen en een resolutie van 1480 bij 720 pixels. De Samsung Xcover 5 draait op de Exynos 850, een bescheiden processor die ook in de Galaxy A21s zit. Ook heeft de rugged telefoon 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslag, waarbij je dat laatste wel kan uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

→ Lees verder over de onthulling van de Samsung Galaxy Xcover 5

Video van de week: bellen via wifi doe je zo