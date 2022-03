Het beste Android-nieuws: Poco X4 Pro, ViaPlay en HTC keert terug

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

De nieuwe Motorola Moto G22 is – net als de meeste smartphones in de Moto G-reeks – erg betaalbaar. Het toestel is vanaf 21 maart in Nederland en België verkrijgbaar voor 179 euro. De Moto G22 komt standaard in een zwarte kleur, maar via Motorola zelf zijn ook een blauwe en witte versie beschikbaar. Voor de adviesprijs heeft de Moto G22 genoeg te bieden. Zo heeft de smartphone een waterafstotende behuizing en in totaal vijf camera’s. Op de achterkant zien we een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en dieptesensor.

We hebben er even op moeten wachten, maar ViaPlay is nu beschikbaar in Nederland. Maar wat voor content kun je daar nu eigenlijk zien, wat kost het per maand en op welke apparaten kun je kijken? ViaPlay biedt een ruim aanbod van films en series, maar zet ook flink in op (live) sport. Je kunt er daarnaast terecht voor kinderprogramma’s en zogenaamde ViaPlay Originals. Net als bij bijvoorbeeld Netflix of Amazon Prime Video zijn deze films, series en documentaires exclusief te zien via ViaPlay. Daarmee probeert de streamingdienst mensen te overtuigen om een abonnement af te sluiten.

Smartphonemerk Poco doet twee nieuwe toestellen uit de doeken. Het gaat om de Poco X4 Pro en M4 Pro, die beschikken over interessante features, lage prijzen en nu te koop zijn. De Poco X4 Pro is voorzien van goede specificaties, zoals we van het smartphonemerk gewend zijn. Het toestel heeft bijvoorbeeld een 6,67 inch-amoled-scherm met dunne randen en een hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De ververssnelheid ligt op 120Hz en daardoor zien beelden er lekker vloeiend uit. Onder de motorkap zit een Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning, die lekker rap is.

HTC is jaren geleden een andere weg ingeslagen en de laatste noemenswaardige smartphone stamt uit 2018. Volgens geruchten werkt het bedrijf echter aan een high-end toestel, waarmee het zich richt op de metaverse. Metaverse is niet echt een tastbaar onderwerp, maar HTC zou zich met het toestel willen richten op virtual en augmented reality. Geen heel gekke keuze, want dat is inmiddels het expertisegebied van het bedrijf – met bijvoorbeeld de HTC Vive-brillen. In 2018 werd de HTC Exodus 1 gepresenteerd, een smartphone die perfect zou zijn voor mensen die handelen in crypto. Betalen kon dan ook niet in euro’s, maar alleen in Bitcoin. Een groot succes was de telefoon niet.

Samsung heeft de Galaxy Note-serie officieel opgeheven. Dat bevestigde de smartphonebaas van het bedrijf, Roh Tae-Moon, op het Mobile World Congress. Vanaf nu leeft de Note-serie voort in de Ultra-modellen uit de Galaxy S-lijn. Het nieuws komt niet bepaald als een verrassing. De Samsung Galaxy Note 20 Ultra stamt alweer uit 2020 en kreeg tot dusver geen opvolger. De recent aangekondigde Samsung Galaxy S22 Ultra heeft bovendien alle kenmerken van een Note. Zo is dat het eerste Galaxy S-model met een ingebouwde S Pen. Die stylus was jarenlang hét kenmerk van de Note-serie.

