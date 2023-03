Xiaomi 13 naar Nederland en Viaplay faalt (Android-nieuws #9 2023)

Xiaomi brengt een nieuw vlaggenschip uit in Nederland en Viaplay gaat de fout in. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Op het Mobile World Congres zijn we alles te weten gekomen over de release en prijzen van de Xiaomi 13-smartphones. De toestellen zijn eerder gepresenteerd voor China, maar komen nu ook naar Nederland. Het gaat om de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro. Voor de Xiaomi 13 betaal je 999 euro, de Xiaomi 13 Pro heeft een adviesprijs van 1299 euro.

De ‘instapper’ heeft 8GB RAM en 256GB interne opslag, de 13 Pro komt alleen met 12GB werkgeheugen op de markt en evenveel opslaggeheugen. De reguliere Xiaomi 13 is al een echte high-end smartphone, wat onder andere te zien is aan de snelle processor. Dat is de Snapdragon 8 Gen 2 van fabrikant Qualcomm.

Heb jij vorig jaar een jaarabonnement bij Viaplay afgesloten met korting? Dan heb ook jij misschien geen toegang meer tot je account. Viaplay heeft gebruikers met dit abonnement namelijk toegang tot de streamingdienst ontnomen. Vreemd, want dat is een maand te vroeg.

Bij het afsluiten van een jaarabonnement in begin 2022 beloofde Viaplay dat je dertien maanden van de dienst gebruik kon maken. Maar nu – na twaalf maanden later – zijn de abonnementen geannuleerd. Deze bevestiging komt bij gebruikers binnen via de mail.

Langzaam maar zeker komen we meer te weten over de tweede smartphone van Nothing. Het bedrijf bevestigt nu zelf dat de Nothing Phone (2) op een processor uit de Snapdragon 8 Series draait. Daarin zijn de snelste chips van fabrikant Qualcomm te vinden.

Met zijn tweede toestel mikt het bedrijf dus duidelijk wat hoger dan vorig jaar. De Nothing Phone (1) heeft namelijk een Snapdragon 778 Plus-processor aan boord. Dat is een chip uit het middensegment. Hoewel hij een vlotte werking van het toestel garandeert, kun je er de zwaarste games niet op de beste instellingen mee spelen.

De killer feature van de Motorola Rizr-concepttelefoon is het oprolbare scherm. Is het display ‘opgevouwen’, dan heb je een compact 5 inch-scherm tot je beschikking. Dat is anno 2023 erg klein, want bijna alle Android-telefoons hebben een scherm van 6 inch of groter. Toch oogt het niet té klein: je kan er prima apps op gebruiken.

Druk je twee keer op de aan/uit-knop, dan rolt het scherm vanuit de onderkant naar boven. Je hebt dan een 6,5 inch-scherm waar simpelweg meer op past. Het gedeelte van het display dat omhoog rolt en uit de behuizing ‘steekt’ is erg dun.

Snapdragon Satellite, zo heet de nieuwe communicatietechniek van chipmaker Qualcomm. Daarmee versturen en ontvangen gebruikers over de hele wereld noodmeldingen, sms’jes of andere berichten via satellietverbinding. De gebruiker hoeft daarvoor niet in de buurt te zijn van een reguliere zendmast, wat ideaal is voor gebieden zonder bereik, zoals gebergtes, woestijnen of op zee.

Vanaf de tweede helft van 2023 mogen we de techniek op nieuwe smartphones verwachten, want Qualcomm is een samenwerking aangegaan met smartphonefabrikanten Honor, Motorola, Xiaomi, Oppo, Vivo en Nothing. Zij brengen in de toekomst telefoons uit die Snapdragon Satellite ondersteunen.

