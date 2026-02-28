Samsung S26 en nieuwe Gemini-functies (Android-nieuws #9)

Samsung onthult eindelijk de Galaxy S26 en Gemini krijgt toffe nieuwe functies. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

De afgelopen tijd doken de Samsung Galaxy S26-telefoons regelmatig op in geruchten en nu is het tijd voor de officiële aankondiging. Tijdens het grote Unpacked 2026-evenement in San Francisco is de Galaxy S26-serie uit de doeken gedaan. De smartphones zijn per direct te bestellen en liggen op 11 maart in de winkels.

De Galaxy S26 is met een adviesprijs van 999 euro duurder dan zijn voorganger. Voor de S26 Plus betaal je ook meer: de telefoon gaat voor 1249 euro over de toonbank. De S26 Ultra, die over de meeste vernieuwingen beschikt, heeft een adviesprijs van 1449 euro gekregen.

Met de komst van de Samsung Galaxy S26-serie is het ook tijd voor een nieuwe generatie oordopjes: de Galaxy Buds 4 en Galaxy Buds 4 Pro. De voorgangers stammen immers al uit 2024. Het eerste wat opvalt bij de Galaxy Buds 4 en Buds 4 Pro is de case. Deze is voorzien van een nieuw ontwerp. De grootste verandering ten opzichte van de voorganger is dat de oordoppen niet meer rechtop in de case staan.

Ook de oortjes zelf hebben een make-over gehad. Waar de Galaxy Buds 3-serie een wat hoekiger ontwerp had, heeft Samsung er nu voor gekozen om het geheel ronder af te werken. De steeltjes hebben een metalen afwerking gekregen.

Het lijkt een traditie te worden: smartphonemerken die na afloop van Chinees Nieuwjaar direct beginnen met het teasen van hun nieuwste creaties. Wat we van OnePlus kunnen verwachten in 2026? Naar alle waarschijnlijk de opvolger van de compacte OnePlus 13T. Dat wordt eveneens een handzame telefoon (6,32 inch) met veelbelovende specificaties.

Net als bij de vlaggenschepen wordt het getal 4 waarschijnlijk vermeden en springen we van de 13T gelijk door naar de 15T. Op de komst van deze nieuwe telefoon hebben mensen binnen de OnePlus-community gehint. Uiteraard zijn er ook weer allemaal vermoedelijke specificaties naar buiten gekomen.

Gemini is constant in ontwikkeling. Google brengt niet alleen nieuwe versies van zijn modellen uit, maar introduceert ook regelmatig nieuwe functies die de mogelijkheden van de AI praktisch inzetten. Zo kun je vanaf nu naast afbeeldingen en video’s ook liedjes maken.

De meeste functies worden eerst in de Verenigde Staten geïntroduceerd, om later pas in Nederland te verschijnen. Andere functies duiken alvast op in bètaversies van Android en Google-apps. Het is natuurlijk jammer dat we vaak wat geduld moeten hebben, maar zo weten we wel precies waar we naar uit kunnen kijken.

Nothing werd bekend met zijn ‘Glyph Interface’, stroken van led-lampjes die in verschillende patronen kunnen knipperen. Zo zie je direct wat voor notificaties je hebt als de telefoon met het scherm naar beneden op tafel ligt.

De laatste tijd experiment het bedrijf daarmee. Zo heeft de Nothing Phone (3) in plaats daarvan een ‘Glyph Matrix’, een micro-led-paneel waarop ook animaties te zien zijn. De Nothing Phone (4a), die het bedrijf nu alvast laat zien, krijgt wéér een ander systeem: de ‘Glyph Bar’. Dat zijn zes lampjes die naast het camera-eiland zitten. Daarin zijn negen leds verwerkt, die 40 procent feller zouden zijn dan de leds op de Nothing Phone (3a).

