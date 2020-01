In 2019 hebben we weer allerlei video’s gemaakt over toestellen, gadgets en accessoires, maar ook met allerlei handige tips. In dit artikel kijken we kort terug op de vijf populairste video’s van Android Planet uit 2019.

De vijf populairste video’s van Android Planet uit 2019

We hopen dat je dit jaar ook veel te vinden was op ons YouTube-kanaal, waar we per jaar tientallen video’s uploaden. Daarbij gaat het om onder andere reviews van de nieuwste smartphones en gadgets, maar ook handige tips voor je smartphone, vergelijkingen en toplijstjes. We hebben de vijf populairste video’s van Android Planet uit 2019 hieronder in willekeurige volgorde voor jou op een rijtje gezet.

Review Samsung Galaxy A40

De Samsung Galaxy A40 is een budgettoestel dat is uitgebracht in 2019. In onze uitgebreide Samsung Galaxy A40-review gaven we een 8,0 voor dit toestel, omdat het veel te bieden heeft ondanks zijn instapprijs. Al met al is de A40 niet alleen een veel verkocht toestel voor de Zuid-Koreaanse fabrikant, maar is onze review ook duizenden keren bekeken.

Screenshots maken met je Android-smartphone: zo doe je dat

Een screenshot maken van je scherm om zo snel informatie te delen of op te slaan voor later? Je kunt vast allerlei situaties bedenken waarin dat handig kan zijn. Onze video waarin we uitleggen hoe je een screenshot maakt met je Android-smartphone is dan ook één van onze meest bekeken video’s van 2019.

Review Nokia 8.1

Ook waren we afgelopen jaar te spreken over een toestel van Nokia, wat onder andere kwam door de aanwezigheid van Android One, hardware, goede camera’s en de stevigheid. We hebben het natuurlijk over de 8.1, waarover je alles kunt lezen in onze Nokia 8.1 review. Ook dit toestel hoort in de top vijf van meest populaire video’s van Android Planet.

Google Nest Hub review

De Google Nest Hub is een slim apparaat van Google met Assistent-functionaliteit en een groot scherm. Zo kun je alles vragen aan deze slimme assistent, muziek afspelen en via het scherm allerlei extra informatie checken. Wat ons betreft een must-buy en onze videoreview staat dan ook niet voor niets in de top vijf van meest populaire video’s van Android Planet uit 2019.

Samsung Galaxy A50 review

We noemden het toestel in onze Samsung Galaxy A50-review een betaalbaarder Samsung Galaxy S10-alternatief. De Galaxy A50 behoort tot de meest verkochte smartphones van 2019 en dat is niet voor niks. We gaven het toestel een 8,0 en vonden het een uitstekende, betaalbare smartphone die op veel vlakken overtuigt.